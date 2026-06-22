ATEEZ新作『GOLDEN HOUR : Part.5』キャラクターポスターを公開！8人8色の魅力を詰め込んだポスター

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ATEEZは6月22日、公式SNSを通じてATEEZの14thミニアルバム『GOLDEN HOUR : Part.5』のキャラクターポスターを公開した。

■『GOLDEN HOUR』の物語を予告するようなキャラクターポスター

公開されたのは、まるで映画のポスターをそのまま再現したかのような雰囲気を醸し出しているキャラクターポスター。メンバーたちはそれぞれ異なる表情やジェスチャーで個性を表現し、見る人の没入感を高めるとともに、さらに拡張したコンセプトを完璧に消化する真価を発揮している。彼らは、それぞれのキャラクターに込められた意味を想像させると同時に、より深みを増した『GOLDEN HOUR』の物語を予告しファンの好奇心を刺激した。

同作には、タイトル曲「BAD」をはじめ、「MAMACITA」「TOXIN」「Fallin`」「Body」まで、多彩なジャンルの楽曲が収録されており、世界中のリスナーのプレイリストを彩る作品になることが期待されている。

（C)ユニバーサルミュージック

（C)KQ Entertainment

■リリース情報

2026.06.27 ON SALE

MINI ALBUM『GOLDEN HOUR : Part.5』

2026.07.29 ON SALE

SINGLE「タイトル未定」

■関連リンク

ATEEZ OFFICIAL SITE

https://ateez-official.jp/

■【画像】ATEEZ アーティスト写真