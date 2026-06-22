MILLENNIUM PARADE、『攻殻機動隊』新作EDテーマ「Blue」7月8日配信へ ジャケット写真も解禁
常田大希を中心にさまざまな分野を横断するクリエイティブ集団・MILLENNIUM PARADEが、新曲「Blue」を7月8日に配信リリースすることが決定。ジャケット写真も解禁された。
【動画】「3度見くらいしちゃうかも」常田大希＆井口理のUSJでの“変装姿”
MILLENNIUM PARADEによる約2年ぶりの新曲「Blue」は、7月7日より放送されるアニメ『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』（カンテレ・フジテレビ系／毎週火曜 後11：00）のエンディングテーマに決定しており、アニメ初回放送終了後に配信リリースされる。
同曲には、カナダと日本にルーツを持つ新世代アーティスト・Saya Gray、グラミー賞を受賞した経験を持つシンガー・ソングライター／プロデューサーのDaniel Caesarという、世界で活躍する2人をフィーチャリングアーティストに迎えている。約3年前に常田とSaya Grayによる制作が開始され、そこからDaniel Caesarが参加し完成した作品だという。
ジャケット写真は、MILLENNIUM PARADEのメンバーCota Moriが手がけており、鯉のぼりをモチーフにした作品となっている。
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MILLENNIUM PARADEによる約2年ぶりの新曲「Blue」は、7月7日より放送されるアニメ『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』（カンテレ・フジテレビ系／毎週火曜 後11：00）のエンディングテーマに決定しており、アニメ初回放送終了後に配信リリースされる。
ジャケット写真は、MILLENNIUM PARADEのメンバーCota Moriが手がけており、鯉のぼりをモチーフにした作品となっている。