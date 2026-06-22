フォロワー数は早くも大谷翔平超え！ カーボベルデGKの願いは叶った
グループH初戦のスペイン代表戦でビッグセーブを連発し、一躍時の人となったカーボベルデ代表GKボジーニャ。ポルトガル2部でプレイするこの守護神のプレイに世界は驚嘆し、同選手のInstagramフォロワーは凄まじい勢いで増え続けた。
ボジーニャのフォロワー数はスペイン戦前の時点で5万人ほどだったが、6月20日時点で1440万人となっている。日本のスターアスリートであるロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平が1078万人となっており、ボジーニャはたった数日で大谷を超えてしまった。いかにW杯の影響力が絶大であるかがわかる。
しかしボジーニャが大きな注目を浴びたことで、ファンやジャーナリスト、地域社会全体がこの話を共有するようになった。アメリカ民主党の下院議員であるハキム・ジェフリーズ氏はマルコ・ルビオ国務長官に対してこの件に対する対応を求め、国務省は選手の家族が保証金免除の対象になることを説明。ボジーニャの家族に連絡を取り、ビザ取得を実現したという。
『BBC』によれば、ウルグアイ戦を前にボジーニャは母親と再会できる予定だ。
※電子マガジンtheWORLD319号、6月22日配信の記事より転載