柔道のグランドスラム（ＧＳ）・ウランバートル大会で女子５２キロ級を制した阿部詩（パーク２４）が２２日、成田空港に帰国した。今年の初戦を優勝で終え「オリンピックに向けてのポイントという部分で、いいスタートを切れたかなと思う」と充実の表情で振り返った。

６月の大会から、２８年ロサンゼルス五輪でのシード権などにつながるポイントレースがスタート。阿部は「雰囲気はあまり他の大会とは変わらなかった。ただ出場する人数が多くなるとかがあるんだな、と」と泰然とした様子。１、２回戦と準決勝を一本勝ち。決勝は、イタリアの相手選手が棄権したことによる不戦勝となり「今の時期なので、経験を積みたかった」としつつ「お尻をついてしまったら有効になる。相手にかけられないように、自分が攻めていく意識をした」と語った。

７月にはロスでの合宿を実施予定で、２連覇がかかる１０月の世界選手権（バクー）に向け稽古を重ねていく。「投げられなかった時の落ち着きや、やるべきことを固めること。あとは有効が取れるルールになってきたので、有効を取っても取られても焦らないというところ。ひとつひとつの技の精度を上げる、という課題がたくさんある」と阿部。現在北中米で行われているサッカーＷ杯も「すごく見ていて、応援しています」。初戦のオランダ戦でゴールを決めたＭＦ中村敬斗が「印象が強いです」と明かし、サムライブルーへ「頑張って欲しいです」とエールを送った。