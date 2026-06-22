

「nobinobi 2026」

SNSフォロワー数約180万人の人気クリエイター・つむぱぱが発起人を務めるファミリー野外フェス「nobinobi 2026」が、11月7日・8日の2日間、神奈川県横須賀市の「長井海の手公園 ソレイユの丘」で開催される。

■出演アーティスト第一弾が解禁、ケロポンズら出演

アーティスト第一弾として、YouTube再生回数1.7億回を突破した「エビカニクス」で知られるケロポンズの2年連続出演が決定した。さらに、ヒット曲「魔法の絨毯」を持つシンガーソングライターの川崎鷹也、元「体操のお姉さん」として社会現象を巻き起こした秋元杏月、SNS総フォロワー数240万人超の木下ゆーき、ダンスアーティストのHoodie fam、シンガーソングライターの来島エルら、親子で楽しめる多彩な顔ぶれが揃う。

■「親だから」を諦めない、徹底したホスピタリティ

本イベントのテーマは「親も子も夢中になれる、みんなが主役の2日間」だ。従来のフェスでは「子供の付き添い」になりがちな親の視点に立ち、双方が豊かに過ごせる体験の提供を目指す。

会場では、子供優先トイレの設置や、保護者の連絡先を記入できる「お名前リストバンド」の配布、荷物運びやベビーカーの預かりをサポートする「お助け隊」の巡回など、子連れ特有の不安を解消する施策が導入される。また、１日使い放題のプライベート空間「マイ陣地」や、子供の耳を保護するイヤーマフの無料貸出も実施予定だ。

■企業協賛により「中学生以下無料」と低価格を実現

チケット価格は、企業協賛の協力を得ることで、大人1日券5,370円からという購入しやすい金額設定を実現した。中学生以下は無料（保護者同伴必須）となっており、早期購入やグループ購入でさらにお得になる「超超早割」などの区分も用意されている。

■第1弾出演アーティスト一覧

ケロポンズ

1999年結成、増田裕子と平田明子によるユニット。代表作「エビカニクス」のYouTube動画再生回数は1億7000万回を突破している。

川崎鷹也

栃木県出身のシンガーソングライター。ヒット曲「魔法の絨毯」で知られ、大阪城ホール&日本武道館でのW公演を果たした。

秋元杏月

「おかあさんといっしょ」で初代体操のお姉さんを7年間務めた。卒業時には「あづきロス」が広がるなど大きな反響を呼んだ。

Hoodie fam

「楽しい」をモットーに活動する5人組ダンスアーティスト。

木下ゆーき

SNS総フォロワー数240万人超を誇るタレント・子育てインフルエンサー。子育ての現実を笑いに変える動画で支持を集める。

来島エル

透明感と哀愁を併せ持つ歌声と、独自のウクレレ表現で注目されるシンガーソングライター。

■開催への想い「いつもだれかのためにがんばってる。でも今日は、スッと肩の力を抜いてみよう。音楽に乗って、風に吹かれて、おなかから笑って、のんびり昼寝して。子連れも、ペット連れも、そうじゃなくても。今日は思いっきりはしゃいで、くつろいで。家族みんなが主役の、年にいちどのお祭り。そんな毎年恒例の文化を、育てていきます。」

■株式会社つむぱぱ社とは

『アイデア×クリエイティブの力で子育てをエンタメに』を掲げ、イベントやキャラクター開発などを行うコンテンツクリエイティブカンパニー。代表の『つむぱぱ』は、娘の「つむぎ」と息子「なお」、そしてママの 4人家族の父。ほっこりとしたイラストで、家族の何気ない日常を漫画で描き、SNSフォロワー数約180万人の人気クリエイター。幸せの多様化が進み、家族を持たないこともスタンダードとなったこの時代だからこそ、『家族を持つのも素敵だな』と思えるきっかけを生み出していきます。