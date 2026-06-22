松山競輪場で開催されるG1「第69回オールスター競輪」（8月11〜16日）の出場選手が発表された。真杉匠（27＝栃木）が9973票を集め、初のファン投票1位に輝いた。真杉は「ファン投票1位に選んでいただきありがとうございます。改めて、たくさんの方に応援していただいていると実感しました。オールスター競輪はファンの皆さまあっての特別な大会だと思うので、この期待に応えられるように精いっぱい頑張りたいです」と2度目の優勝へ意気込みを語った。

得票上位選手は以下の通り。

（1）真杉匠 9973

（2）古性優作 9391

（3）吉田拓矢 9159

（4）郡司浩平 8739

（5）脇本雄太 7793

（6）深谷知広 6815

（7）新山響平 6777

（8）嘉永泰斗 6306

（9）松浦悠士 5827

（10）佐藤慎太郎 5283

（11）太田海也 5237

（12）寺崎浩平 4156

（13）山口拳矢 4085

（14）犬伏湧也 3782

（15）北津留翼 3565

（16）清水裕友 3449

（17）阿部拓真 3195

（18）石原颯 3115

（19）山崎賢人 2975

（20）南修二 2801