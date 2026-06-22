◆報知新聞社後援 第３３回大学野球関西オールスター５リーグ対抗戦 ▽決勝 関西六大学５―３近畿学生（２２日・わかさスタジアム京都）

関西の大学５リーグの選抜チームによる対抗戦は、関西六大学が２年ぶり５度目の優勝を飾った。

序盤は点の取り合いとなったが、３―３で迎えた４回２死三塁で大商大・権田結輝内野手（３年＝大垣日大）が勝ち越しの右前適時打。２１日の準決勝に続き、２試合連続の決勝打となった。５回から３番手で登板した龍谷大・藤本颯太投手（４年＝小野）はゲームセットまで５回３安打無失点。連投で見事にロングリリーフをこなし、最優秀選手に輝いた。

大学日本代表の選考合宿と日程が重なった大会。１９日の１回戦を終えた後、主将の大商大・春山陽登外野手（４年＝敦賀気比）ら主力５人が合宿に参加するためにチームを離れた。それでも準決勝、決勝とリーグのレベルの高さを証明。「主将代理」を任された大商大・大塚和真投手（４年＝市尼崎）は「あちらは代表に集中してもらったら大丈夫。野手が毎試合、先制点を取ってくれたおかげ」と涼しい顔で語った。

大学選手権で８強入りした同大学のメンバーも活躍。「全日本選手権を通じて大舞台を経験させてもらったことで、心に余裕もあったし、いつも通りにプレーできた」と胸を張った。