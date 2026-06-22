◆第７５回ラジオＮＩＫＫＥＩ賞・Ｇ３（６月２８日、福島競馬場・芝１８００メートル）

今週から夏の福島開催がスタートする。開幕週を飾るのは３歳のハンデ重賞のラジオＮＩＫＫＥＩ賞・Ｇ３（２８日）。実力馬が集まり、芝１８００メートルで熱戦が期待できそうだ。

小回りの開幕週となれば、どうしても先行有利。前に行ける馬は多いが、中でもディールメーカー（牡３歳、美浦・大和田成厩舎、父イスラボニータ）が面白い。昨年７月の新馬戦こそ後に重賞ウィナーとなるフィロステファニに首差惜敗だったが、その後は中山のマイル戦で連勝。どちらも２番手から力強く抜け出し、今回の条件はプラスに働きそうだ。大和田調教師も「距離は少し微妙ですが」と前置きしながら「脚質的に小回りは合う。競馬センスの良さと、福島のコース形態を生かして延長をこなしてくれれば」と力を込めた。

重賞初挑戦となった前走のニュージーランドＴは４着に敗れたが、トレーナーは「前走は緩い馬場で、馬もまだパンとしていなかった。進みが悪かったですね」と分析。合わない馬場で後のＮＨＫマイルＣを制したロデオドライブと１馬身半差なら、悲観するものではない。今回も週末は雨の可能性を含む予報だが、開幕週なら多少の降雨でも馬場は緩まない。「できれば良馬場で走らせたい。脚質から面白いと思うんですけどね」と自信をのぞかせた。（角田 晨）