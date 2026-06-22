札幌市の秋元克広市長が２２日、レバンガ北海道の小川嶺会長とともに取材に応じた。

この日、レバンガ北海道の新アリーナ建設候補地が発表された。苗穂、中島公園など４エリアから年度内の選定を目指す方針が示されたが、来季からバレーボールの国内最高峰リーグ「ＳＶリーグ」に参戦する北海道イエロースターズも札幌市内での新アリーナ建設を予定している。

総工費約４００億円、収容人数１万人規模のアリーナ建設計画がすでに発表されており、２０３２年の完成を目指している。今年４月、チーム親会社の武ダＧＥＡＤ・武田幹郎社長は「札幌市が２００万人弱人口がいるので、その中でアリーナが２つあっても多くはないというデータがある。レバンガさんとイエスタが１個ずつになる可能性もある」と話していたが、秋元市長は「札幌圏で既存の施設もある中でアリーナが同じような形で２つ存在することが可能かどうかということについては、少し慎重に議論しなきゃいけない。札幌市的にはまずは１つのアリーナの経営状態を、と言いますか、そこをしっかりとやっていくことが重要」と話した。