¤Þ¤ë¤Ç¥·¥ã¡¼¥Ú¥ó¡ª¤È±½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëKATE¤Î¶ËºÙÈý¥Ú¥ó¥·¥ë¡Ö¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥ê¥à0.8¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ä´¶Æ°Åª¤Ê¹©É×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹
¼Â¤Ï¥á¥¤¥¯¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤¿1¥ß¥ê¤Ç¤â°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤ëÈý¡£´ÊÃ±¤ËÈþ¤·¤¯¡¢¼«Á³¤ÊÈý¤¬ÉÁ¤¤¿¡Á¤¤!!
¤½¤³¤Ç»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÔ½¸Éô¤ËÆÏ¤¤¤¿¡ÖKATE¡Ê¥±¥¤¥È¡Ë¡×¤Î¶ËºÙÈý¥Ú¥ó¥·¥ë¡Ö¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥ê¥à0.8¡×¡£¤Þ¤ë¤Ç¥·¥ã¡¼¥Ú¥ó¤È¤Î±½¤Ê¤Î¤Ç¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ä¡Ä¤¢¤ë¹©É×¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨µ»ö¤Î¥ê¥ó¥¯¤è¤ê¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢Çä¾å¤Î°ìÉô¤¬Pouch¤Ë´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÍ¥½¨¤¹¤®¤ëÄ¶¶ËºÙ¿Ä¡Û
¡Ö¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥ê¥à0.8¡×¤Ï¡¢Ä¾·Â0.8Ð¤Î¶ËºÙ¿Ä¤¬ÆÃÄ§¤Î¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¡£
¶ËºÙ¤Î¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¤Ï¤Û¤«¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤µ¤ó¤Ë¤âÍ¥½¨¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤·¤Ê¡Á¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤³¤Î¡Ö¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥ê¥à0.8¡×¤¬»ä¤Î¥¤¥Á¥ª¥·¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¾å²¼¤ËÆ°¤¯ÊÝ¸î¥Ñ¥¤¥×¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡ª
ÊÝ¸î¥Ñ¥¤¥×¤Ï»È¤¦¤È¿Ä¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¿ÄÀè¤òÊÝ¸î¥Ñ¥¤¥×¤«¤é½Ð¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¶ËºÙ¿Ä·Ï¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦Í£°ì¤Ë¤·¤ÆºÇÂç¤Î¼åÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿Ä¤¬¤¹¤°ÀÞ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤ªÇº¤ß¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
º£¤Þ¤Ç¶ËºÙ¿Ä¤Î¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¤ò¥Ü¥¥Ü¥ÀÞ¤Ã¤Æ¤¤¿»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢´¶Æ°¤¹¤ë¤°¤é¤¤Í¥½¨¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡Ä¡Ä♡
¡Ú¤Þ¤ë¤Ç¥·¥ã¡¼¥Ú¥ó¤ÊÉÁ¤¿´ÃÏ¡Û
º£²ó»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¥«¥é¡¼¤Ï¡ÖGY-1 ¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥°¥ì¡¼¡×¡£¥°¥ì¡¼¤Ç¤¹¤¬¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤â´¶¤¸¤ë¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¹õÈ±¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª
ÉÁ¤¿´ÃÏ¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Ä¹¤¤1ËÜÀþ¤âÃ»¤¤Àþ¤â¥Ö¥ì¤º¤Ë°ÂÄê¤·¤ÆÉÁ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯¥¹¥Ã¥¹¥Ã¤ÈÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬¥·¥ã¡¼¥Ú¥ó¤ËÎã¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤¹¤¬Ä¾·Â0.8Ð¤Î¶ËºÙ¿Ä¡ª
¡Ú¼«Á³¤ÊÈý¤¬´°À®♡¡Û
¿Ä¤¬ºÙ¤¤¤«¤é¡¢¼ÂºÝ¤ËÈý¤ò¥á¥¤¥¯¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤âÁÀ¤Ã¤¿¾ì½ê¤ËÀµ³Î¤Ë¥é¥¤¥ó¤òÉÁ¤±¤Þ¤¹¡£1ËÜ1ËÜÉÁ¤½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÉÁ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¼«Èý¤¬Ç»¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¼«Á³¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£
·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÝ¸î¥Ñ¥¤¥×¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÅÓÃæ¤Ç¿Ä¤¬ÀÞ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¥Î¥ó¥¹¥È¥ì¥¹¤ÇÈý¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿♡
¡Ú¤È¤ê¤¢¤¨¤º1ËÜ¡ª¡Û
¤È¤Ã¤Æ¤âÉÁ¤¤ä¤¹¤¯¤ÆÍ¥½¨¤Ê¤Î¤Ë¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ1100±ß¡ÊÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù¡Ë¤È¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¤Î¤ÇÉáÃÊ¥á¥¤¥¯¤Î¤ª¶¡¤Ë¥Ø¥Ó¥í¥Æ·èÄê¡£
ÉÁ¤¤ä¤¹¤¯¤ÆÀÞ¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢¥«¥é¡¼¤âÀäÌ¯¡£¶ËºÙ¤Î¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¤ò¤ªÃµ¤·¤Ê¤é¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º1ËÜ»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð¼êÊü¤»¤Ê¤¤°¦ÍÑ¥³¥¹¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡ª
»²¹Í¥ê¥ó¥¯¡§KATE¡¢Amazon¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì
¼¹É®¡¦»£±Æ¡§¸ÞÛê¤Ê¤Ä¤
Photo¡§(c)Pouch