「ケチくさいわねぇ」非常識な隣人に通行禁止を伝えたけれど…まさかの逆ギレ!?【うちの畑を荒らす隣人 Vol.3】
■これまでのあらすじ
娘の希望で、亡き母が借りていた農園を引き継ぐことにした妻。しかし、隣の区画の主婦が妻の畑を平然と横切るのを見てしまい、妻はモヤモヤが止まらない。後日また隣人が横切ろうとしたので注意すると、「こっちから行く方が近いからつい！」と言われてしまう。
娘の希望で、亡き母が借りていた農園を引き継ぐことにした妻。しかし、隣の区画の主婦が妻の畑を平然と横切るのを見てしまい、妻はモヤモヤが止まらない。後日また隣人が横切ろうとしたので注意すると、「こっちから行く方が近いからつい！」と言われてしまう。
娘がおばあちゃんのお仏壇に供えるために育てているトマト。
母が私たちにたくさんの愛情を注いでくれたように、私たちもトマトにたっぷりの愛情をかけようと思っています。
はっきり言えばわかってもらえるかと思いましたが、「ケチくさいわねぇ」となぜか逆ギレされて…。
「貸し農園は助け合いが大事なのよ」と言われたけれど、なんか論点ズレてない？
もしかして、三條さんは常識が通用しない人なんでしょうか？
被害は止むことなく、さらにエスカレートしていくのです…。
※この漫画は実話を元に編集しています
脚本:夜船紡
(ウーマンエキサイト編集部)