今っぽいメイクがコレ一つでかなう「テクいらず賞」【2026時短コスメ大賞】
【画像で見る】ササッとすませたいときに便利！「ミノン アミノモイスト ブライトアップベース UV」
レタスクラブ恒例の人気企画「2026時短コスメ大賞」。今回は、アイテムを変えるだけで今っぽく仕上がる「テクいらず賞」です。仕事に家事、育児と忙しい生活の中で、何年もメイクアップアイテムを変えていないという人は、ぜひ参考にしてみてください！
■◆選者の方々◆
ヘア＆メイクアップアーティスト
広瀬あつこさん
ヘアメイク職人 ユーチューバー
化け子さん
ココメディカルクリニック院長・皮膚科専門医
泉 さくらさん
美容ライター
中川知春さん
ヘルスケアライター
山本美和さん
レタスクラブ 美容記事担当
西條
■チーク
アリィー クロノビューティ カラーオンUV チーク
日ざしががっつり当たるほおをピンポイントで守ってくれる（中川さん）
日焼けしやすいほおにオン。朝塗りたての色づきとUVカットを両立。SPF50＋ PA＋＋＋＋ UV耐水性★★（ 左）01、（右）02 各15g ￥1,760（編集部調べ）／カネボウ化粧品
「デイリーなナチュラルメイクならこれ一つでOK。透け感のある発色なのでほかのチークのベースとしても活躍しています」（中川さん）
■アイシャドウ
エクセル グリームオンフィットシャドウ
スティックタイプでスーッとのびて塗りやすく、発色もかわいい（西條）
まぶたに塗りやすい丸い芯先の高密着スティックアイシャドウ。一本でグラデーションやラインカラーも自由自在。（上）GF05、（中）GF09、（下）GF11 各￥1,320／常盤薬品工業
「まぶたをなでて少しぼかすだけでキレイに発色して目もとメイクが完成。忙しい朝でも、即メイクが仕上がります」（西條）
■アイライナー
キャンメイク クリーミータッチライナー
細い線も描けてなめらかな描き心地なのにこのお値段は驚き！（広瀬さん）
1.5mmの極細ジェルライナーが肌の上を滑り、するするとラインが描ける。ウォータープルーフで水、汗、涙にも強く、落ちにくい。（上）03、（中）02、（下）01 各￥715／井田ラボラトリーズ
「細い線が描けるので、まつげの際部分にもちょんちょんと入っていってくれるし、繰り出し式なのも使いやすいです」（広瀬さん）
■リップ
エーメイク リップナパージュ
保湿力が高く唇のシワがカモフラージュできて好き（化け子さん）
リップバーム、リップカラー、リップグロスの機能を備え、仕上がりはちゅるんと潤う唇に。肌トーンを選ばないシアーな発色とツヤ感。2025SS 限定カラー全4色 各￥1,430／msh
「娘からおすすめされたリップです。私が好きな色はリッチネクター。シワシワをカバーして唇をちゅるんとしてくれます」（化け子さん）
■化粧下地
ミノン アミノモイスト ブライトアップベース UV
これだけでも肌をキレイに見せてくれる（化け子さん）
肌にやさしいノンケミカルタイプ。紫外線や乾燥から肌を守りながら、肌を自然にトーンアップ。SPF50＋ PA＋＋＋＋ 25g ￥1,760（編集部調べ）／第一三共ヘルスケア
「メイクをするのが面倒なときやササッとすませたいときに便利です。これを塗るだけでも肌が明るく、キレイになります」（化け子さん）
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最近のコスメは、テクニックいらずで旬顔が作れるアイテムばかり。惹かれるアイテムがあったら、ぜひ手に取って、その使い心地や仕上がりを確かめてみてください！
撮影／安井真喜子 編集協力／山本美和
文＝徳永陽子