【CHRONO TRIGGER Orchestra Concert 時を超える旋律 -Live Recording-】 9月16日 発売予定 価格：4,180円

スクウェア・エニックスは、音楽商品「CHRONO TRIGGER Orchestra Concert 時を超える旋律 -Live Recording-」を9月16日に発売する。価格は4,180円。

本商品は、2026年1月に東京国際フォーラム ホールAで開催された「CHRONO TRIGGER Orchestra Concert 時を超える旋律」のライブアルバム。「クロノ・トリガー」の30周年を記念し、オーケストラの豊かな音色で演奏された全20曲を余すことなく収録しており、会場の空気感と共に楽しめる。

通販サイト「Amazon」では、早期購入特典としてゲーム画像をあしらったオリジナルデザインの「メガジャケ」をプレゼント。予定数に達し次第、配布終了となる。

【「CHRONO TRIGGER Orchestra Concert 時を超える旋律 -Live Recording-」の収録曲（CD2枚組）】 01. 予感~クロノ・トリガー 02. 朝の日ざし / やすらぎの日々 03. ガルディア王国千年祭 / 不思議な出来事 04. 樹海の神秘 / 風の憧憬 05. 戦い / ファンファーレ 1 06. ガルディア城 ~勇気と誇り~ / カエルのテーマ 07. 王国裁判 / 隠された事実 / 危機一髪 08. 16 号廃虚 / ロボのテーマ 09. 世界最期の日 / ラヴォスのテーマ 10. 時の最果て / 愉快なスペッキオ / ファンファーレ 3 11. 原始の山 / エイラのテーマ 12. 魔王城 / 錯乱の旋律 / 魔王決戦 13. 時の回廊 / ジール宮殿 14. サラのテーマ 15. 夜の底にて 16. 決意 / シルバード ~時を渡る翼~ 17. 世界変革の時 / ラストバトル 18. エピローグ ~親しき仲間へ~ 19. 遥かなる時の彼方へ 20. クロノ・トリガー メドレー(アンコール)

(C) SQUARE ENIX

Illustration: (C) BIRD STUDIO/SHUEISHA

Story and Screenplay: (C) ARMOR PROJECT/SQUARE ENIX

