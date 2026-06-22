一緒にお酒を飲みたい女子プロ堂々の1位は「明るくて元気をもらえそう」な選手
雑誌『ALBA』の読者に実施した「一緒にお酒を飲みたい女子プロは？」というアンケート。多数の票やコメントが寄せられたなか、栄えある1位に選ばれたのは渋野日向子だ。
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【1位】渋野日向子「第2回 一緒にお酒を飲みたい女子プロランキング」堂々の1位に輝いたのは渋野日向子。前回の2位からトップに躍り出た。2019年の全英女子オープン優勝から一躍時の人となり、屈託ない笑顔に魅了されたファンも多いはず。“シブコ”の愛称で親しまれるなど、今なお人気の高い女子プロゴルファーだ。お酒をたしなむ印象はないものの、コメントでは「飛び抜けて明るそう」「笑った顔がいい！」「明るくて元気をもらえそう」「話しやすそうな雰囲気が良い」など、渋野のチャームポイントを推す声が多く寄せられた。今季も米ツアーに参戦中だが、渋野の活躍を願っているファンも多く、「頑張ってほしいから」「大好きで、大ファンだからです」「推し。レベルアップして欲しいし、今の心境を聞きたい」など、応援メッセージや現状を気に掛けるコメントも目立った。多くのファンが見守るなか、苦しい状況を打開し、再び勝利とともに満面の笑顔を見せてくれるのか、注目が集まる。【主な投票コメント】・楽しくおしゃべりできそう。・ざっくばらんな雰囲気が良い。・周りを明るくする才能がありそう。・体格を活かしたスイングがいい。ゴルフの話を聞きたい。・明るく愉快な感じが魅力。・ずっと話してくれて、盛り上げ上手そう。◇ ◇ ◇居酒屋の看板娘もランクイン！→関連記事で【「一緒にお酒を飲みたい女子プロ」ランキング！ 渋野日向子に吉田鈴……話し上手で聞き上手なムードメーカーは誰だ？】を掲載中
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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