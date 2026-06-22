【「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」×「東武動物公園」コラボレーションアイテム】 6月15日より受注開始

アルマビアンカは「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト「AMNIBUS」にて「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」×「東武動物公園」コラボレーションアイテムの受注を6月15日より実施している。

今回発売されるコラボアイテムは、シロコ、ホシノ、ノノミ、セリカ、アヤネ、シロコ＊テラー、アル、カヨコ、ハルカ、ムツキの描き起こしイラストをメインにデザインされている。

コラボアイテムを紹介

トレーディングアクリルネームプレート

価格：単品 660円、BOX 6,600円

種類：全10種

本体サイズ：約68×27mm、厚み3mm

素材：アクリル

トレーディンググリッター缶バッジ

価格：単品 605円、BOX 6,050円

種類：全10種

本体サイズ：直径約56mm

素材：紙、ブリキ

予約購入特典

トレーディンググリッター缶バッジを1BOX、または単品にて1BOX相当数注文ごとに、予約購入特典として「便利屋68 75mmグリッター缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」が付属する。

トレーディングイラストカード

価格：単品 275円、BOX 3,300円

種類：全12種

サイズ：約80×50mm

素材：紙

BIGシルエットTシャツ

価格：各4,950円

種類：全10種（シロコ、ホシノ、ノノミ、セリカ、アヤネ、シロコ＊テラー、アル、カヨコ、ハルカ、ムツキ）

サイズ：ユニセックス S、M、L、XL

素材：綿100%

BIGタペストリー

価格：各10,780円

種類：全10種（シロコ、ホシノ、ノノミ、セリカ、アヤネ、シロコ＊テラー、アル、カヨコ、ハルカ、ムツキ）

サイズ：約190×80cm

素材：ポリエステル

※画像は「シロコ BIGタペストリー」を使用

アクリルブロック

価格：各6,578円

種類：全10種（シロコ、ホシノ、ノノミ、セリカ、アヤネ、シロコ＊テラー、アル、カヨコ、ハルカ、ムツキ）

サイズ：約15×10cm、厚み2cm

素材：アクリル

マルチデスクマット

価格：各3,960円

種類：全2種（アビドス、便利屋68）

サイズ：約60×35cm

素材：ポリエステル、ラバー

BIGアクリルスタンド

価格：各1,980円

種類：全10種（シロコ、ホシノ、ノノミ、セリカ、アヤネ、シロコ＊テラー、アル、カヨコ、ハルカ、ムツキ）

サイズ：本体 約18.4×5.5cm、台座 約7×3cm、厚み 3mm ※種類により異なる

素材：アクリル

※画像は「シロコ BIGアクリルスタンド」を使用

SNS風BIGアクリルキーホルダー

価格：各1,100円

種類：全10種（シロコ、ホシノ、ノノミ、セリカ、アヤネ、シロコ＊テラー、アル、カヨコ、ハルカ、ムツキ）

サイズ：約99×85mm、厚み 3mm

素材：アクリル

※画像は「シロコ SNS風BIGアクリルキーホルダー」を使用

A3マット加工ポスター

価格：各880円

種類：全2種（アビドス、便利屋68）

サイズ：A3

素材：紙

クリアファイル

価格：各550円

種類：全2種（アビドス、便利屋68）

サイズ：A4

素材：PP

トレーディング ちびキャラ アクリルスタンドキーホルダー

価格：単品 880円、BOX 8,800円

種類：全10種

サイズ：本体 最大約75×43mm以内、台座 約直径35mm、厚み 3mm

素材：アクリル

トレーディング ちびキャラ グリッター缶バッジ

価格：単品 605円、BOX 6,050円

種類：全10種

サイズ：本体 約直径56mm

素材：紙、ブリキ

予約購入特典

本商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数注文ごとに、予約購入特典として「アビドス ちびキャラ 75mmグリッター缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」が付属する。

ちびキャラ BIGジップトートバッグ

価格：各5,478円

種類：全2種（アビドス、便利屋68）

サイズ：約35×62×16cm（高さ×幅×底マチ部分）

素材：綿100％

ちびキャラ マグカップ

価格：各1,980円

種類：全2種（アビドス、便利屋68）

サイズ：約82×95mm（直径×高さ）

素材：陶器

ちびキャラ ダイカットステッカー

価格：各550円

種類：全10種（シロコ、ホシノ、ノノミ、セリカ、アヤネ、シロコ＊テラー、アル、カヨコ、ハルカ、ムツキ）

サイズ：約87×49mm ※種類により異なる

素材：紙、PP

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