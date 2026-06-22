「ブルーアーカイブ」×「東武動物公園」コラボアイテム予約受付中。シロコ、ホシノたちの描き起こしイラストを使用した缶バッジやタペストリーなどがラインナップ
アルマビアンカは「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト「AMNIBUS」にて「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」×「東武動物公園」コラボレーションアイテムの受注を6月15日より実施している。
今回発売されるコラボアイテムは、シロコ、ホシノ、ノノミ、セリカ、アヤネ、シロコ＊テラー、アル、カヨコ、ハルカ、ムツキの描き起こしイラストをメインにデザインされている。
コラボアイテムを紹介
トレーディングアクリルネームプレート
価格：単品 660円、BOX 6,600円
種類：全10種
本体サイズ：約68×27mm、厚み3mm
素材：アクリル
トレーディンググリッター缶バッジ
価格：単品 605円、BOX 6,050円
種類：全10種
本体サイズ：直径約56mm
素材：紙、ブリキ
予約購入特典
トレーディンググリッター缶バッジを1BOX、または単品にて1BOX相当数注文ごとに、予約購入特典として「便利屋68 75mmグリッター缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」が付属する。
トレーディングイラストカード
価格：単品 275円、BOX 3,300円
種類：全12種
サイズ：約80×50mm
素材：紙
BIGシルエットTシャツ
価格：各4,950円
種類：全10種（シロコ、ホシノ、ノノミ、セリカ、アヤネ、シロコ＊テラー、アル、カヨコ、ハルカ、ムツキ）
サイズ：ユニセックス S、M、L、XL
素材：綿100%
BIGタペストリー
価格：各10,780円
種類：全10種（シロコ、ホシノ、ノノミ、セリカ、アヤネ、シロコ＊テラー、アル、カヨコ、ハルカ、ムツキ）
サイズ：約190×80cm
素材：ポリエステル
※画像は「シロコ BIGタペストリー」を使用
アクリルブロック
価格：各6,578円
種類：全10種（シロコ、ホシノ、ノノミ、セリカ、アヤネ、シロコ＊テラー、アル、カヨコ、ハルカ、ムツキ）
サイズ：約15×10cm、厚み2cm
素材：アクリル
マルチデスクマット
価格：各3,960円
種類：全2種（アビドス、便利屋68）
サイズ：約60×35cm
素材：ポリエステル、ラバー
BIGアクリルスタンド
価格：各1,980円
種類：全10種（シロコ、ホシノ、ノノミ、セリカ、アヤネ、シロコ＊テラー、アル、カヨコ、ハルカ、ムツキ）
サイズ：本体 約18.4×5.5cm、台座 約7×3cm、厚み 3mm ※種類により異なる
素材：アクリル
※画像は「シロコ BIGアクリルスタンド」を使用
SNS風BIGアクリルキーホルダー
価格：各1,100円
種類：全10種（シロコ、ホシノ、ノノミ、セリカ、アヤネ、シロコ＊テラー、アル、カヨコ、ハルカ、ムツキ）
サイズ：約99×85mm、厚み 3mm
素材：アクリル
※画像は「シロコ SNS風BIGアクリルキーホルダー」を使用
A3マット加工ポスター
価格：各880円
種類：全2種（アビドス、便利屋68）
サイズ：A3
素材：紙
クリアファイル
価格：各550円
種類：全2種（アビドス、便利屋68）
サイズ：A4
素材：PP
トレーディング ちびキャラ アクリルスタンドキーホルダー
価格：単品 880円、BOX 8,800円
種類：全10種
サイズ：本体 最大約75×43mm以内、台座 約直径35mm、厚み 3mm
素材：アクリル
トレーディング ちびキャラ グリッター缶バッジ
価格：単品 605円、BOX 6,050円
種類：全10種
サイズ：本体 約直径56mm
素材：紙、ブリキ
予約購入特典
本商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数注文ごとに、予約購入特典として「アビドス ちびキャラ 75mmグリッター缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」が付属する。
ちびキャラ BIGジップトートバッグ
価格：各5,478円
種類：全2種（アビドス、便利屋68）
サイズ：約35×62×16cm（高さ×幅×底マチ部分）
素材：綿100％
ちびキャラ マグカップ
価格：各1,980円
種類：全2種（アビドス、便利屋68）
サイズ：約82×95mm（直径×高さ）
素材：陶器
ちびキャラ ダイカットステッカー
価格：各550円
種類：全10種（シロコ、ホシノ、ノノミ、セリカ、アヤネ、シロコ＊テラー、アル、カヨコ、ハルカ、ムツキ）
サイズ：約87×49mm ※種類により異なる
素材：紙、PP
(C)2026 NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.