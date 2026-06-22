「阪神２−１ＤｅＮＡ」（２１日、横浜スタジアム）

阪神・高橋遥人投手（３０）が今季５度目の完投勝利を挙げ、球団では１９８５年の中田良弘氏以来４１年ぶり、左腕では初の開幕９連勝を飾った。強力ＤｅＮＡ打線相手でも９回５安打１失点と“遥人無双”は継続。１０９球の熱投で自身初の２桁勝利にもリーチをかけた。チームは３連勝で単独首位に返り咲いた。藤川球児監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−伏見も好リードで高橋を援護した。

「おっしゃる通りです」

−打線も尾形に対してつなぐ意識。

「もうディフェンスというか、守りを中心に見ていますから。基本はその姿勢ですね」

−甲子園に戻る前にいい勝ち方ができた。

「いつでも勝ちたいんですよ。そりゃあ（笑）」

−大山で先制。甲子園での本塁打からいい流れが続いている。

「いいところでしっかりやってくれていますし。とにかくまた明後日（２３日）からですけどね」

（自ら）

「高橋は中田さんの記録に並んだのかな。本当に素晴らしいＯＢの方で、僕も若い時からお世話になってるような先輩。その偉大な中田さんの名前がね、またここで出てくることも、一人の後輩としてうれしい。これから高橋のすごさと中田さんのすごさがリンクするような形で、ファンの方に思い出してもらったり、新たにこう記憶ができたりね。素晴らしい時間だったと思います。また明後日から、とにかく全員で頑張っていきたいというところです」