◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本 4―0 チュニジア（2026年6月20日 メキシコ・モンテレイ）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の第2戦が20日（日本時間21日）に行われ、日本代表（FIFAランク18位）はチュニジア（同45位）を4―0（前半2―0）で破り、今大会初白星を挙げて勝ち点を4に伸ばした。W杯での4得点は10年南アフリカ大会の１次リーグ・デンマーク戦の3点を上回る最多得点で、4点差の勝利も日本史上最大得点差と記録づくめの大勝となった。

試合後、最寄りのモンテレイ国際空港には、岐路につく多くの日本人ファン、サポーターが集結。すると、アメリカン航空のスタッフが日本語で「日本の皆さん昨日の勝利おめでとうございます」とアナウンス。搭乗予定の日本人から大きな歓声と拍手が起こった。

日本は開始4分、MF鎌田大地（クリスタルパレス）がMF中村敬斗（スタッド・ランス）の左折り返しを左かかとで合わせて早々と先制。W杯2戦連発は02年日韓大会のMF稲本潤一以来で、前半4分の得点は18年ロシア大会 コロンビア戦でのMF香川真司の同6分を更新する日本のW杯最速記録となった。

前半31分にはFW上田綺世（フェイエノールト）がW杯初ゴールとなる追加点。中央で縦パスを受け、自身で運んで右足を振り抜くと、シュートは相手DFの股下を抜けて左サイドネットへ。中継の日本テレビで解説を務めた本田圭佑も「神シュート！股抜き、サイドネットは神ですよ」と大興奮だった。

後半24分にはMF伊東純也（ゲンク）が3点目。縦パスに抜け出してGKとの1対1を制し、こちらも自身W杯初ゴールを決めた。33歳での得点は、18年ロシア大会セネガル戦での32歳の本田圭佑を抜く日本のW杯最年長弾となった。38分には上田がヘディングで流し込み、この試合自身2点目。W杯での1試合複数得点は日本人初となった。