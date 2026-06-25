韓国が南アフリカに敗れA組3位に転落「すごいもの観た」「W杯怖いわ」

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 北中米W杯で韓国が格下の南アフリカに0―1で敗れた
  • 引き分け以上で2位通過が決まる試合で今大会初黒星を喫し
  • 決勝トーナメント進出は他組の結果を待つ状況となっている
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