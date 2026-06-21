6月21日、阪神競馬場で行われた5R・2歳新馬戦（芝1600m）は、北村友一騎乗の1番人気、トップチェッカー（牡2・栗東・武英智）が快勝した。1馬身差の2着にマーゴットマシェリ（牝2・栗東・小林真也）、3着にヴィヴェローネ（牝2・栗東・高野友和）が入った。勝ちタイムは1:37.1（稍重）。

2番人気で坂井瑠星騎乗、ブレイクガール（牝2・栗東・武幸四郎）は、4着敗退。

2024年セレクトセールで2100万円（税別）

北村友一騎乗の1番人気、トップチェッカーが鮮やかな差し切りでデビューVを飾った。道中は中団やや後方でじっくりと脚を温存。勝負どころでも慌てることなく外を回る堂々としたレース運びで進出した。直線では鋭い末脚を発揮し、一気に先頭へ。余力を残したままライバルを差し切り、人気に応える完勝だった。同馬は2024年セレクトセールで2100万円（税別）の値が付いたインディチャンプ産駒。初戦から素質の高さを感じさせる走りで、今後への期待が膨らむ内容となった。

トップチェッカー 1戦1勝

（牡2・栗東・武英智）

父：インディチャンプ

母：ミッキーオリーブ

母父：クロフネ

馬主：シルクレーシング

生産者：白井牧場