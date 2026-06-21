【ディズニーストア】ヤングオイスターのゆるいアートがキュートな新コレクション！
ディズニー・アニメーション映画『ふしぎの国のアリス』に登場するヤングオイスターにフィーチャーした新コレクションが、ディズニーストア店舗で6月26日（金）より、ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店とディズニー公式オンラインストアでは先行して6月23日（火）より順次発売される。
＞＞＞ヤングオイスターの新コレクションをチェック！（写真7点）
ディズニーストアから、『ふしぎの国のアリス』のヤングオイスターにフィーチャーした新コレクションが登場。笑ったり照れたりと表情豊かなヤングオイスターや、おばあさんカキをゆるっとしたタッチで描いた愛らしい描き起こしアートがポイント。
ヤングオイスターが仲良くおしゃべりを楽しんでいるような、ほのぼのとした世界観に癒やされるコレクションだ。
ぬいぐるみキーチェーンには、照れた様子や、まん丸の目がキュートなヤングオイスターがラインナップ。それぞれの個性があふれる仕草や表情がポイントだ。
また、立体的なキャラクターモチーフが目を引くトートバッグに加え、パールビーズを飾ったやわらかな素材のポーチ、優しい淡色のウォーターボトルなど、夏のおでかけにもおすすめのアイテムを展開。
そのほか、コレクションやお友達同士での交換も楽しいぷっくりとしたフォルムのステッカーや、ビーズとヤングオイスターのチャームを組み合わせたスマートフォンストラップ、ヘアポニーといった雑貨も豊富に揃う。
シークレットコレクションからは、バッグへ付けても楽しめる全6種のポーチが登場する。
（C） Disney
＞＞＞ヤングオイスターの新コレクションをチェック！（写真7点）
ディズニーストアから、『ふしぎの国のアリス』のヤングオイスターにフィーチャーした新コレクションが登場。笑ったり照れたりと表情豊かなヤングオイスターや、おばあさんカキをゆるっとしたタッチで描いた愛らしい描き起こしアートがポイント。
ヤングオイスターが仲良くおしゃべりを楽しんでいるような、ほのぼのとした世界観に癒やされるコレクションだ。
また、立体的なキャラクターモチーフが目を引くトートバッグに加え、パールビーズを飾ったやわらかな素材のポーチ、優しい淡色のウォーターボトルなど、夏のおでかけにもおすすめのアイテムを展開。
そのほか、コレクションやお友達同士での交換も楽しいぷっくりとしたフォルムのステッカーや、ビーズとヤングオイスターのチャームを組み合わせたスマートフォンストラップ、ヘアポニーといった雑貨も豊富に揃う。
シークレットコレクションからは、バッグへ付けても楽しめる全6種のポーチが登場する。
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