『ワンピース』新刊115巻の表紙公開 名君ハラルドに何が起きたのか
漫画『ONE PIECE』（ワンピース）のコミックス最新115巻が7月3日に発売されることが決定し、表紙が公式Ｘにて公開された。第115巻は、理想の世界を追い求めた名君ハラルドに何が起きたのか！？その物語が描かれる。
【画像】そのキャラ大きく出すの！？公開された『ワンピース』新刊115巻の表紙
また、テレビアニメの最新1167話「神の騎士団 団長 シャムロック登場」が、本日フジテレビ系で放送され、先行カットも公開された。
『ONE PIECE』（ワンピース）は、1997年7月22日より『週刊少年ジャンプ』で連載がスタートし、伝説の海賊王・ゴール・D・ロジャーが残した“ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）”をめぐる海洋冒険ロマン。
悪魔の実「ゴムゴムの実」を食べゴム人間となり、体がゴムのように伸びる特殊な能力を持った主人公の少年モンキー・D・ルフィが、仲間を集め海賊「麦わらの一味」を結成し、海賊王を目指す壮大なストーリー。
コミックスの全世界累計発行部数は6億部を突破している人気作で、テレビアニメが1999年より放送中。2022年に公開された劇場版アニメ『ONE PIECE FILM RED』は国内興行収入203.4億円を突破するなど社会現象化し、2023年にはNetflixで実写ドラマ化された。
【画像】そのキャラ大きく出すの！？公開された『ワンピース』新刊115巻の表紙
また、テレビアニメの最新1167話「神の騎士団 団長 シャムロック登場」が、本日フジテレビ系で放送され、先行カットも公開された。
『ONE PIECE』（ワンピース）は、1997年7月22日より『週刊少年ジャンプ』で連載がスタートし、伝説の海賊王・ゴール・D・ロジャーが残した“ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）”をめぐる海洋冒険ロマン。
コミックスの全世界累計発行部数は6億部を突破している人気作で、テレビアニメが1999年より放送中。2022年に公開された劇場版アニメ『ONE PIECE FILM RED』は国内興行収入203.4億円を突破するなど社会現象化し、2023年にはNetflixで実写ドラマ化された。
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