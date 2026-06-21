タレント指原莉乃（33）が20日深夜放送のフジテレビ系「指原千夏」（土曜深夜0時45分）に出演。お笑いタレント永野（51）のSNS運用について議論した。

若槻千夏（41）は「でも私、インスタ永野さんがスタッフさんに切り替えてちょっと残念だなって思っちゃった」と伝えた。

若槻は「それこそ、賞取ったじゃないですか。これからすばらしい映画いっぱい作ると思うんですけど、そういう監督って注目されていく中で何が一番大切かってお金を集めるってことが大切になってくるんですよ。自分がもし背負えるとしたら、やっぱりどっかしらのアカウントは永野さんが発信するべきだと思う」と語った。

永野はSNS解禁時期を探る中、「急にミクチャとか登録して…」と生配信アプリを出して笑わせた。

指原は「渋谷のトラック走って『永野です。毎日配信してます』」と渋谷で見かける宣伝トラックを想像して笑った。

若槻は「（田中）みな実さんとかSNSうまかったですよね」と語った。指原は「写真集の時だけ期間限定でやる。でもあれはみな実さんがすごく人気があるから、期間限定であれで、ばーって集まるけど…」と語った。

若槻は永野の人気をイジっているような空気を察知し「失礼だよ？」とニヤニヤしながらつっこんだ。

永野は「どうしたんですかアンタ。一気に嫌いになったけど」とつっこんで笑わせた。「性格悪すぎ。ミクチャで配信するよ。『性格悪かった』って」とイジって笑わせた。