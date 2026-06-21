しんなり炒めてうまみが絡む「きゅうりとベーコンのマヨマスタード炒め」
【画像を見る】きゅうりで作る満足おかず「きゅうりとベーコンのマヨマスタード炒め」
漬物やサラダに便利なきゅうりですが、炒め物に活用することもできます！今回ご紹介するのは、きゅうりをベーコンと一緒に炒めてうまみが深まるレシピです。しんなりとしたきゅうりの甘みがクセになります。
■きゅうりとベーコンのマヨマスタード炒め
ベーコンのうまみがからんで絶妙な味わいに
【材料・2人分】
ベーコン…1枚
A＜混ぜる＞
マヨネーズ…大さじ1
粒マスタード…小さじ1
塩…ひとつまみ
こしょう…少々
オリーブ油
【作り方】
1．きゅうりは縦半分に切り、2〜3mm幅の斜め切りにする。ベーコンは5mm幅に切る。
2．フライパンにオリーブ油小さじ1を中火で熱し、きゅうり、ベーコンを入れる。約2分炒め、しんなりとしたらAを加え、さっと炒め合わせる。
（1人分101kcal／塩分0.9g）
＊ ＊ ＊
マヨベーコンのうまみが、炒めてしんなりとしたきゅうりによくなじみます。
レシピ考案／市瀬悦子 撮影／難波雄史 スタイリング／佐々木カナコ 栄養計算／スタジオ食 編集協力／田久晶子
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