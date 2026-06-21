きゅうりとベーコンのマヨマスタード炒め


【画像を見る】きゅうりで作る満足おかず「きゅうりとベーコンのマヨマスタード炒め」

漬物やサラダに便利なきゅうりですが、炒め物に活用することもできます！今回ご紹介するのは、きゅうりをベーコンと一緒に炒めてうまみが深まるレシピです。しんなりとしたきゅうりの甘みがクセになります。

■きゅうりとベーコンのマヨマスタード炒め

ベーコンのうまみがからんで絶妙な味わいに

ベーコンのうまみがからんで絶妙な味わいに


【材料・2人分】

きゅうり…2本(200g)

ベーコン…1枚

A＜混ぜる＞

　マヨネーズ…大さじ1

　粒マスタード…小さじ1

　塩…ひとつまみ

　こしょう…少々

オリーブ油

【作り方】

1．きゅうりは縦半分に切り、2〜3mm幅の斜め切りにする。ベーコンは5mm幅に切る。

2．フライパンにオリーブ油小さじ1を中火で熱し、きゅうり、ベーコンを入れる。約2分炒め、しんなりとしたらAを加え、さっと炒め合わせる。

（1人分101kcal／塩分0.9g）

＊　＊　＊

マヨベーコンのうまみが、炒めてしんなりとしたきゅうりによくなじみます。

レシピ考案／市瀬悦子　撮影／難波雄史　スタイリング／佐々木カナコ　栄養計算／スタジオ食　編集協力／田久晶子

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