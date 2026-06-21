「ネガティブなことを言うと…」本田圭佑が日本代表スタメンに本音。「だいぶ意外でした」「ちょっと変えすぎ」【W杯】
日本代表は現地６月20日、北中米ワールドカップのグループステージ（F組）第２節でチュニジア代表と対戦。キックオフを前にスタメンが発表され、この試合を中継する日本テレビ系の「試合直前SP」で解説の本田圭佑が見解を示した。
森保一監督は、２−２で引き分けた初戦のオランダ戦から４人を変更。冨安健洋、板倉滉、伊東純也、田中碧が今大会初先発を果たす。
先発メンバーは以下のとおり。
GK
１ 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
４ 板倉滉（アヤックス／オランダ）（C）
21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
22 冨安健洋（アヤックス／オランダ）
MF／FW
７ 田中碧（リーズ／イングランド）
10 堂安律（フランクフルト／ドイツ）
13 中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
14 伊東純也（ゲンク／ベルギー）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
24 佐野海舟（マインツ／ドイツ）
この顔ぶれについて本田は、「だいぶ意外でした」と率直な感想を口にした。
その一方で、「でも結果的にこれで勝てたら凄いこと。本当に優勝という上を目ざしている戦い方をしているなと。ここで４人を代えるのは、先を意識している印象」とコメントした。
ただ、「なんとしても勝って欲しい。ネガティブなことを言うと、ちょっと変えすぎ」とも発言。複数入れ替えた采配には不安も感じているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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森保一監督は、２−２で引き分けた初戦のオランダ戦から４人を変更。冨安健洋、板倉滉、伊東純也、田中碧が今大会初先発を果たす。
先発メンバーは以下のとおり。
１ 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
４ 板倉滉（アヤックス／オランダ）（C）
21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
22 冨安健洋（アヤックス／オランダ）
MF／FW
７ 田中碧（リーズ／イングランド）
10 堂安律（フランクフルト／ドイツ）
13 中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
14 伊東純也（ゲンク／ベルギー）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
24 佐野海舟（マインツ／ドイツ）
この顔ぶれについて本田は、「だいぶ意外でした」と率直な感想を口にした。
その一方で、「でも結果的にこれで勝てたら凄いこと。本当に優勝という上を目ざしている戦い方をしているなと。ここで４人を代えるのは、先を意識している印象」とコメントした。
ただ、「なんとしても勝って欲しい。ネガティブなことを言うと、ちょっと変えすぎ」とも発言。複数入れ替えた采配には不安も感じているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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