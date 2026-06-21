エクアドルが圧倒的に攻め込むも、キュラソーが最後まで粘り強く守り抜く。得点は生まれず０−０ドロー【Ｗ杯】
現地６月20日にカンザスシティ・スタジアムで行なわれた北中米Ｗ杯グループＥ第２節で、初戦はコートジボワールに０−１で敗れたエクアドル代表と、ドイツに１−７で大敗したキュラソー代表が対戦した。
最初にチャンスを迎えたのはエクアドル。開始２分、Ｍ・カイセドの自陣からのロングパスに抜け出したＥ・バレンシアが決定的なシュートを放つも、相手GKロームの好セーブに阻まれる。19分には敵陣左サイドからのインカピエのクロスに反応したＥ・バレンシアがワンタッチで狙うも、決め切れない。
その後も主導権を握るなか、41分にはボックス内でエストゥピニャンのパスを収めたイェボアが左足で強烈な一撃を打つ。しかし、GKロームにストップされた。
一方のキュラソーは、なかなか好機を作れない。45＋２分には、敵陣中央でチョンのパスを受けたコメネンシアがミドルシュートでゴールに迫るも、相手GKガリンデスにキャッチされた。
試合はスコアレスで折り返す。
迎えた後半、ポゼッションで上回るエクアドルが、攻撃の圧力を強める。59分にプラタ、64分にはＥ・バレンシアに好機が訪れるも、いずれもモノにできない。
１点が遠いエクアドルは71分、エストゥピニャンに代えて、アングロを投入する。すると、その２分後にアングロが左サイドからカットインし、ペナ角付近で右足を一振り。鋭いシュートだったが、これも得点には至らない。
さらに84分、ペナルティーエリア手前でアングロがラストパス。Ｅ・バレンシアが走り込むも、ギリギリのところで相手DFのブロックに遭う。
最終盤も押し込むエクアドルに対し、キュラソーは守護神のロームを中心に懸命に守る。
結局、最後までスコアボードは動かずに０−０でタイムアップ。勝点１を分け合った。エクアドルは25日に最終節でドイツと激突する。一方のキュラソーは同日にコートジボワールと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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最初にチャンスを迎えたのはエクアドル。開始２分、Ｍ・カイセドの自陣からのロングパスに抜け出したＥ・バレンシアが決定的なシュートを放つも、相手GKロームの好セーブに阻まれる。19分には敵陣左サイドからのインカピエのクロスに反応したＥ・バレンシアがワンタッチで狙うも、決め切れない。
一方のキュラソーは、なかなか好機を作れない。45＋２分には、敵陣中央でチョンのパスを受けたコメネンシアがミドルシュートでゴールに迫るも、相手GKガリンデスにキャッチされた。
試合はスコアレスで折り返す。
迎えた後半、ポゼッションで上回るエクアドルが、攻撃の圧力を強める。59分にプラタ、64分にはＥ・バレンシアに好機が訪れるも、いずれもモノにできない。
１点が遠いエクアドルは71分、エストゥピニャンに代えて、アングロを投入する。すると、その２分後にアングロが左サイドからカットインし、ペナ角付近で右足を一振り。鋭いシュートだったが、これも得点には至らない。
さらに84分、ペナルティーエリア手前でアングロがラストパス。Ｅ・バレンシアが走り込むも、ギリギリのところで相手DFのブロックに遭う。
最終盤も押し込むエクアドルに対し、キュラソーは守護神のロームを中心に懸命に守る。
結局、最後までスコアボードは動かずに０−０でタイムアップ。勝点１を分け合った。エクアドルは25日に最終節でドイツと激突する。一方のキュラソーは同日にコートジボワールと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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