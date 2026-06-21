エクアドルが圧倒的に攻め込むも、キュラソーが最後まで粘り強く守り抜く。得点は生まれず０−０ドロー【Ｗ杯】

エクアドルが圧倒的に攻め込むも、キュラソーが最後まで粘り強く守り抜く。得点は生まれず０−０ドロー【Ｗ杯】