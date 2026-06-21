脚本家の三谷幸喜氏が、20日放送のTBS系「情報7daysニュースキャスター」（土曜午後10時）に出演。ドジャース大谷翔平が第2子誕生を報告した際の写真に注目した。

大谷は日本時間20日、自身のインスタグラムで第2子の誕生を報告。番組のオープニングでこの話題を取り上げた。

インスタでは誕生した赤ちゃんの足の裏を写した写真が公開されており、三谷氏は「これはどっちですかね？やっぱり赤ちゃんでしょうね」とポツリ。ピンとこない様子の安住紳一郎アナウンサーが「どういう意味ですか？」と尋ねると、「大谷さんじゃなくて」とボケた。

安住アナが「あ、大谷翔平選手の足ではないと思いますね」と冷静にツッコむと、三谷氏はおくるみに包まれた赤ちゃんのショットにも着目。「大谷さんの可能性もありますけどね」と繰り返して笑いを誘った。

大谷は真美子夫人と連名で「私たちは、人生におけるこの素晴らしい日を共に過ごせることを、再び心から喜んでいます。無事に生まれてきてくれてありがとう。また、この道のりを通して私たちを支えてくださったすべての方々に、心からの感謝の気持ちを伝えたいと思います」と英文でつづった。