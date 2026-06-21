100均で買えていいんですか…？！ただのポーチじゃない！旅行に行く人に激推ししたい優秀商品

旅行中はできるだけ荷物を減らしたいのに、コスメや充電グッズ、財布などを持ち歩くと意外とかさばりますよね。そんな悩みを解消してくれるアイテムがダイソーにありました！旅行先で身軽に行動したい人や、普段から荷物をコンパクトにまとめたい人にも使いやすいアイテムです。移動中も買い物のときも活躍してくれます。

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商品情報

商品名：携帯ショルダーバッグにもなるポーチ

価格：￥330（税込）

カラー展開：赤、黒、グレー、ブルー

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550746015579

1つで何役もこなすマルチポーチ！ダイソーの『携帯ショルダーバッグにもなるポーチ』

ダイソーの『携帯ショルダーバッグにもなるポーチ』は、収納ポーチとしてもショルダーバッグとしても使えるアイテム。カラーは赤、黒、グレー、ブルーの4色展開です。

筆者は黒を選びましたが、内側は鮮やかな紫色でびっくり。おしゃれな配色で、外見とのギャップも楽しめます。

左右にはメッシュポケットが付いていて、その間にもポケットがある作りです。小物を分けながら収納しやすく、ごちゃつきを防いでくれます。

コスメもガジェットも入る！見た目以上の収納力が魅力！

スリムな見た目ですが、収納力はたっぷり。長めサイズのコスメ2本と、アイライナー、アイシャドウ、フェイスパウダーのコンパクトを入れてみましたが、まだまだ余裕があります。

これならメイク直し用のアイテムをひとまとめにして持ち歩けそう。

ガジェットケースとして使うのもアリです。充電ケーブルやアダプター、モバイルバッテリーを収納してみても、窮屈さは感じませんでした。

横にはマチが付いていて、縦長なのに口が大きく開くのもポイント。中身を見渡しやすく、目当てのものをすぐ取り出せます。

スマホも財布もこれひとつにまとめられる！旅行中の支払いもスムーズ！

スマホショルダー兼財布として使えるのが、このポーチの一番便利なところです。旅行中の持ち歩きがぐっとラクになります。

ファスナーポケットにお札や小銭を入れれば財布代わりにもなって、支払いのたびにバッグを開けて財布を取り出す必要がなくなります。

特に海外旅行では、慣れない紙幣やコインで現金払いにもたつくことがあります。その点、このポーチならファスナーを開くだけで中身を見渡せるので、必要なものへすぐアクセスできて快適！

バッグから財布を出して、またしまって…という手間も減らせます。メッシュポケットにはパスポートもぴったり収まるので、荷物をコンパクトに移動できますよ。

オープンポケットにiPhone15そのままを入れるとこんな感じ。あまり余裕がないので、お使いのケースによっては出し入れしにくいかもしれません。

今回は、ダイソーの『携帯ショルダーバッグにもなるポーチ』をご紹介しました。ショルダーストラップは別売りなので、お好きなデザインのストラップを付けて使えるのも嬉しいポイント。

その日の気分やファッションに合わせて見た目を変えて楽しめます。ストラップと組み合わせれば、移動中も身軽に行動しやすい旅行向きのアイテムです。ぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。