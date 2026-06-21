とりあえず買って損なし！「デスクワーク辛い…」って人に試してほしい！100均便利グッズ

ダイソーのモバイルグッズ売り場で目に留まったのが、『折りたたみ式PC・タブレットスタンド（パープル × ホワイト）』。耐荷重10kg・角度10段階調整・16インチ以下対応と機能が盛りだくさんで、デスクワークの姿勢の辛さを救ってくれる優秀アイテム。黒を愛用中の筆者も会社用にリピ買い♡

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商品情報

商品名：折りたたみ式PC・タブレットスタンド（パープル × ホワイト）

価格：￥550（税込）

サイズ：横5.5cm×縦28cm×高さ2.3cm

材質：ABS樹脂、シリコーンゴム、スチール

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480705149

会社用に買い足し！ダイソーの500円PCスタンド

ダイソーのモバイルグッズ売り場で目に留まったのが、こちらの『折りたたみ式PC・タブレットスタンド（パープル × ホワイト）』です。

実はこの商品、筆者は黒タイプを以前から愛用していて、ほぼ毎日使っているリピーター。今回はパープルカラーを発見し、会社にも常備しておこうと買い足してきました。

パープル × ホワイトの組み合わせはやわらかい印象で、これまでの「いかにもガジェット感」が一気に上品に変身。デスクに置いていても気持ちが上がる色味で、デザイン性のアップが嬉しいポイントです。

500円とは思えない！気になるスペックは？

機能面は550円とは思えないほどの充実ぶり。耐荷重10kg・角度10段階調整・16インチ以下のPCやタブレットに対応と、デスクワークに必要な要素がきっちり揃っています。

角度は18度〜56度の範囲で細かく刻まれていて、自分のベストポジションに合わせやすいのが嬉しいポイント。幅も約5.5〜21cmまで広げて調整できるので、手持ちのPC・タブレットを乗せ替えても柔軟にフィットします。X字型の脚を広げて溝に脚をはめるだけの直感操作で、組み立ても収納も一瞬です。

ベース面とPCに触れる面の両方にシリコーンゴムの滑り止めが付いていて、安定性も◎。発熱予防の設計でPCの熱がこもりにくいのも、毎日使う筆者にとって地味に助かっているポイントです。

使用中はグラつき要注意…でも姿勢の辛さを救う名品

正直なところ気になるポイントもひとつ。それは高さを調整する溝の部分。

脚が左右同じ高さに設定されていること、ちゃんと溝にハマっていることさえ確認しておけば、そこまで心配はありませんが、

作業中に変な方向に力が入ると、脚が溝から外れてしまうことがあります。

ベース面の滑り止めで安定性自体は確保されていますが、不安定な場所には置かず、機器を載せたまま移動したり強い力をかけたりしないことを意識して使うと安心です。

とはいえ、画面の高さが目線に近づくおかげで、猫背になりにくく、長時間の作業でも疲れにくく感じられるのは大きなメリット。デスクワークの姿勢の辛さに悩んでいる方には、まさに救世主のような存在です。

今回は、ダイソーの『折りたたみ式PC・タブレットスタンド（パープル × ホワイト）』をご紹介しました。550円のクオリティを超えてくる本格スペックで、姿勢の悩みごとを軽くしてくれる優秀アイテム。気になった方はぜひチェックしてみてくださいね♡

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。