「まだ眠くないもん」とばかりに起きていた子猫が、抱っこをしてもらった5秒後には…？赤ちゃんならではの尊すぎる瞬間が話題となっています。

注目の投稿は記事執筆時点で1.4万回再生を突破し、「か゛わ゛い゛い゛」「あ～もう～、天使ではありませんか～♡」「すっかり安心していますね」といったコメントが寄せられました。

【動画：1匹だけ起きていた『甘えん坊の保護子猫』→抱っこしたら…5秒後の『まさかの展開』】

保護子猫の3兄妹

YouTubeチャンネル『うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel』に投稿されたのは、たった5秒で視聴者さんたちに笑顔と癒しを届けた保護子猫の可愛すぎる瞬間を収めた動画です。

とある農園からの保護後、保護活動をされている投稿主さんに引き取られてきたという黒白子猫の3兄妹。怪我をしていた目の治療をしつつ保護猫シェルターで暮らし始めて数日が経ち、ついに名前が決まったのだといいます。

美味しそう(?)なお名前紹介

ちょうど仲良く寄り添いながら眠っていたのは、ハチワレ模様の「ぺぺ」くんと白が多めの同じくハチワレの「チーノ」くん。おそらく男の子だそうで、気持ち良さそうにぐっすりだったそうです。

そして、遊び足りないのでしょうか。明らかに眠たそうに見えるものの、「眠くないもん」とばかりにひとり起きていたという子が、全体的に黒が多めで唯一の女の子でもある「ロン」ちゃんだそう。まだまだ母猫に甘えたいお年頃とあって、とっても甘えん坊さんだといいます。

瞬き厳禁な5秒間！

白ソックスのあんよでトコトコと、投稿主さんに向かって歩いてくる姿が可愛らしいロンちゃん。おいでと手を広げながら呼ぶと近づいてきてくれたそうで、投稿主さんはすかさず抱っこをしたそう。そのまま胸元に抱き寄せ、優しく包み込んであげると…。

なんとロンちゃん、たったの5秒でスヤァ…と夢の中へ！元々眠かったのもあるはずですが、何より投稿主さんの抱っこが安心できるのでしょう。これは可愛くて動けませんね。なんとも愛おしい光景を見せてくれたロンちゃんなのでした。

投稿には「抱っこで寝落ちRTAw」「安らぐ場所なんだねぇ♡」「安心したのかな？すぐ寝ちゃうなんて愛おしいですね」「みんな可愛い♡癒されるな～」「可愛くて美味しそうな名前ですね」「いい名前つけてもらったねー♡大きくなあれ～」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel』では、先住猫さんと保護猫さんたちの日常の様子が投稿されています。ぺぺロンチーノ3兄妹の気になるその後も観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。