└オランダがW杯通算100ゴールを達成!! スウェーデンから2点リードで前半終了

【北中米W杯グループリーグ第2節】(ヒューストン)オランダ 5-1(前半2-0)スウェーデン<得点者>[オ]ブライアン・ブロビー2(5分、17分)、コーディ・ガクポ2(47分、54分)、クリセンシオ・サマーフィル(89分)[ス]アンソニー・エランガ(59分)<警告>[ス]ガブリエル・グズムンドソン(53分)、ヤシン・アヤリ(75分)、ルーカス・ベリバル(80分)観衆:68,777人