オランダvsスウェーデン 試合記録
【北中米W杯グループリーグ第2節】(ヒューストン)
オランダ 5-1(前半2-0)スウェーデン
<得点者>
[オ]ブライアン・ブロビー2(5分、17分)、コーディ・ガクポ2(47分、54分)、クリセンシオ・サマーフィル(89分)
[ス]アンソニー・エランガ(59分)
<警告>
[ス]ガブリエル・グズムンドソン(53分)、ヤシン・アヤリ(75分)、ルーカス・ベリバル(80分)
観衆:68,777人
├苦しい時間帯を凌いだオランダ、スウェーデンを衝撃の5-1撃破!! 得失点差も稼いでGL突破に近づく快勝
└オランダがW杯通算100ゴールを達成!! スウェーデンから2点リードで前半終了
オランダ 5-1(前半2-0)スウェーデン
<得点者>
[オ]ブライアン・ブロビー2(5分、17分)、コーディ・ガクポ2(47分、54分)、クリセンシオ・サマーフィル(89分)
[ス]アンソニー・エランガ(59分)
<警告>
[ス]ガブリエル・グズムンドソン(53分)、ヤシン・アヤリ(75分)、ルーカス・ベリバル(80分)
観衆:68,777人
├苦しい時間帯を凌いだオランダ、スウェーデンを衝撃の5-1撃破!! 得失点差も稼いでGL突破に近づく快勝
└オランダがW杯通算100ゴールを達成!! スウェーデンから2点リードで前半終了