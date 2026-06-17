「全く想像してなかった」茂木健一郎が感動した鬼怒川温泉の絶景吊り橋

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」が、「#旅ラン 感動の吊り橋！鬼怒川温泉の街走りラン。２０２６年６月１８日出走。」と題した動画を公開しました。動画では、脳科学者の茂木健一郎さんが鬼怒川温泉の街を走りながら、自然や観光名所の魅力を伝えています。



ランニングは鬼怒川温泉の街中からスタートします。「ロープウェイ おさるの山」や「日光江戸村」などの看板を横目に走り進めると、「鬼怒楯岩大吊橋（きぬたていわおおつりばし）」に到着。橋から見下ろす緑豊かな渓谷と美しい川の景色に、茂木さんは「全く想像してなかった」と驚きの声を漏らしました。



その後も、青々とした稲が育つ田んぼや踏切を越え、温泉街を軽快に走り抜けます。気温23度で西日が差す中、「ちょっと暑く感じる」と語りながらも、気持ちよさそうに歩を進める姿が収められています。終盤には鬼怒川温泉駅にたどり着き、駅前に設置されたSLの大きな転車台に興味津々の様子を見せました。



約4キロのコースを走り終えた茂木さんは、「かなりリフレッシュしました」「のんびりした気持ちになって走りました」と振り返っています。旅行先で街の風景を楽しみながら走る「旅ラン」は、心身のリフレッシュに最適です。次回の温泉旅行の際に、取り入れてみてはいかがでしょうか。