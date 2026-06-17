この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「子どものような素直さを失わないで」を公開した。動画全体を通じて、急激に変化する社会における「子どもらしさ」の重要性と、好奇心を持ち続けることの意義について力強く語っている。



茂木氏は冒頭、さまざまな人生経験を重ねて世の中の暗い側面を知りつつも、子どものような好奇心や明るさ、素直さを持ち合わせている人を「すごく魅力的」と称賛。子どもを「これから成長する人」だと位置づけ、インターネットや人工知能によって世界が激変している現代においては、「今までのやり方では、我々はなかなか人生を完結させることは難しい」と指摘した。



このような激動の時代において最も役立つのは、「好奇心を持って新しいことに挑戦する、新しいことを学ぶ」姿勢だと断言。天真爛漫な子どものような人が一番良いと語る一方で、大人になると物事を疑り深くなったり、何でも後ろ向きに捉えたりしてしまう人がいることに触れ、「もったいないなと思う」と自身の見解を示した。



また、どのようなものを見ても素直に反応し、そこに「スパーク・ジョイ」があることで、「人生の新しい扉が開けていく」と独自の生き方を提示。最後は視聴者に向けて、「子どものような好奇心、明るさ、素直さを失わないで」と呼びかけ、動画を締めくくった。