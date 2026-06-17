PEACH JOHN×浅原凜が魅せる♡夏の新作ランジェリーで叶える旬スタイル

PEACH JOHNが展開する人気コンテンツ「LOVE IDOLS」に、アイドルグループ『Peel the Apple』のリーダー・浅原凜さんが登場♡この夏をもっと可愛く、おしゃれに楽しめる新作ランジェリーを披露しています。デイリー使いしやすいブラセットから、背中見せファッションにぴったりのアイテム、トレンド感たっぷりのブラトップまで、幅広いラインナップが勢ぞろい。夏のランジェリー選びの参考になる注目コレクションをご紹介します。

デイリーに活躍するブラ＆ブラセット

まず注目したいのは、手頃な価格と可愛らしいデザインを兼ね備えた「ブラセット ブロッサムリボンレース」。

価格は2,190円（本体価格1,991円）、サイズはB～Eカップ・UB65～75、カラーはアイボリー、ネイビー、ホワイトブルーの全3色です。上品なフラワー刺しゅうとレースが大人可愛い印象を演出します。

続いて「りらこれラインドレースノンワイヤーブラセット」は、ノンワイヤーならではの快適な着け心地が魅力。

価格は2,190円（本体価格1,991円）、サイズはBC-DEカップ・UB65～75、カラーはブルーグレー、ネイビー、アンティークブルー、モーヴピンクの全4色です。

さらに、自然な谷間をメイクする「もりこれ脇高レーシィブラ」は2,178円（本体価格1,980円）。

A～Eカップ、UB65・70・75に対応し、アイスイエロー、ブラック、ピンク、ミント、アッシュピンクの全5色展開です。

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夏コーデに映える背中見せ＆ブラトップ

夏ファッションに欠かせないのが、背中見せスタイル対応のアイテム。

「盛れるノンワイヤーブラセット バックストリング」は、印象的なバックストリングデザインがポイント。

価格は3,490円（本体価格3,173円）、サイズはS・M・L、カラーはブラックとホワイトの2色展開です。

また、「盛れるブラセット 背中見せシームレス」も3,490円（本体価格3,173円）。サイズはS・M・L、カラーはベージュとブラックの全2色。

シームレス仕様でラインが響きにくく、背中の大きく開いたトップスとも好相性です。

カジュアル派には「PJ BASIC by PEACH JOHN トライアングルロゴノンワイヤーブラ」がおすすめ。

価格は2,190円（本体価格1,991円）、サイズはS・M・L・LL、カラーはブルーグレー、ブラック、グレーの全3色。海外風のトライアングルデザインがスタイリッシュな印象を与えます。

さらに大人気ブラトップシリーズ「Peasy005ヘムレースノンワイヤーブラ」は、価格2,400円（本体価格2,182円）。

サイズはS・M・L、カラーはドット、ブラック、フラワーホワイトの全3色。見せるインナーとしても活躍します。

ランジェリーコーデも楽しめる注目アイテム

ランジェリーをファッションとして楽しみたい人には、「ストレッチサテンレースキャミソール」と「ストレッチサテンレースタップパンツ」に注目です。

どちらも価格は3,300円（本体価格3,000円）、サイズはS/M・M/L展開。上品な光沢感のあるサテン素材と繊細なレースが組み合わされ、大人っぽくエレガントな雰囲気を演出します。

キャミソールはジャケットやシアートップスのインナーとして、タップパンツはルームウェア感覚でも楽しめる万能アイテム。ランジェリーコーデ初心者にも取り入れやすいデザインです。

夏のおしゃれをもっと楽しもう♡

浅原凜さんが着こなすPEACH JOHNの新作ランジェリーは、可愛さだけでなく機能性にも優れたアイテムばかり。

ブラセット、ノンワイヤーブラ、ブラトップ、キャミソールなど幅広いラインナップが揃い、自分らしいスタイルに合わせて選べるのが魅力です。

この夏はお気に入りのランジェリーを取り入れて、見えない部分からおしゃれを楽しんでみてはいかがでしょうか♡