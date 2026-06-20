IVEイソ、日本でのショッピングプラベショット公開「カゴの中いっぱい入ってる」「親近感湧きます」の声
【モデルプレス＝2026/06/20】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のLEESEO（イソ）が6月19日、自身のInstagramを更新。日本でのプライベートショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】K-POP人気グルメンバー「カゴの中いっぱい入ってる」日本でのショッピングプラベショット
イソは、「ショッピングはいつも楽しい」と韓国語でつづり、日本の店舗を訪れた際の写真を投稿。黒いキャップを被り、白い長袖トップスを合わせたカジュアルな私服姿で、日本の雑貨やキャラクターグッズを買い物カゴに入れて楽しむ様子や、店内でピースをする姿などを披露している。その他にも、道中の車内でのショットや、メイク中の姿なども投稿している。
この投稿に、ファンからは「遭遇したかった」「お茶目で可愛い」「美しすぎて光り輝いてる」「親近感湧きます」「日本を楽しんでくれて嬉しい」「カゴの中いっぱい入ってる」「私服のセンスがお洒落」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】K-POP人気グルメンバー「カゴの中いっぱい入ってる」日本でのショッピングプラベショット
◆イソ、日本での買い物姿公開
イソは、「ショッピングはいつも楽しい」と韓国語でつづり、日本の店舗を訪れた際の写真を投稿。黒いキャップを被り、白い長袖トップスを合わせたカジュアルな私服姿で、日本の雑貨やキャラクターグッズを買い物カゴに入れて楽しむ様子や、店内でピースをする姿などを披露している。その他にも、道中の車内でのショットや、メイク中の姿なども投稿している。
◆IVEイソの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「遭遇したかった」「お茶目で可愛い」「美しすぎて光り輝いてる」「親近感湧きます」「日本を楽しんでくれて嬉しい」「カゴの中いっぱい入ってる」「私服のセンスがお洒落」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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