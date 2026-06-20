ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「もっと若いお嫁さんが欲しかったわぁ」義母に面と向かって言われた… 「もっと若いお嫁さんが欲しかったわぁ」義母に面と向かって言われた嫁…不妊治療と嫁いびりに耐える日々に終わりは来る？ 「もっと若いお嫁さんが欲しかったわぁ」義母に面と向かって言われた嫁…不妊治療と嫁いびりに耐える日々に終わりは来る？ 2026年6月20日 19時0分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 40歳での妊娠・出産、それだけでもとてもたいへんなことなのに…。義母からは高齢出産のリスク情報が次々と送られてきて、妻はどんな気持ちで受け取っていたのでしょうか？応援してほしいタイミングに水を差され続けるこの状況、このままうまく収まる気がしないですよね…。>>【まんが】若い嫁が欲しかった義母(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】若い嫁が欲しかった義母 「私にふさわしいのはお医者さんだけ！」肩書にこだわる義姉の婚活を私がフォロー!? 無自覚過ぎる迷惑っぷりは止まらない!? もうあの頃には戻りたくない…貧乏時代を抜けて手に入れた幸せ【私が幸せ教えてあげる Vol.10】