来週の『風、薫る』“りん”見上愛、看病婦“ツヤ”東野絢香の様子が気になり声をかける
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第13週「白日の夢」が6月22日〜6月26日に放送される。
【写真】看病婦のツヤ（東野絢香）『風、薫る』第61回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第61回（6月22日放送）あらすじ
いよいよ看護婦として働き始めたりんと直美、多江（生田絵梨花）、トメ（原嶋凛）は帝都医大病院看護科の講義も行うことになる。ある日、看病婦のツヤ（東野絢香）が教室前にやってくる。気になったりんが、声をかけると…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】看病婦のツヤ（東野絢香）『風、薫る』第61回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第61回（6月22日放送）あらすじ
いよいよ看護婦として働き始めたりんと直美、多江（生田絵梨花）、トメ（原嶋凛）は帝都医大病院看護科の講義も行うことになる。ある日、看病婦のツヤ（東野絢香）が教室前にやってくる。気になったりんが、声をかけると…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。