コーエーテクモゲームスは6月19日、プレイステーション 5/Nintendo Switch 2 /Xbox Series X|S/PC（Steam）用タクティカルハンティングアクションゲーム「進撃の巨人3」についての新情報を公開した。

本作のオープニングアニメーションの制作を、TVアニメ「進撃の巨人」The Final Seasonを手掛けたMAPPAが担当することが決定。「進撃の巨人」の物語を最初から最後まで描く本作にふさわしい、完全新規アニメーションになるとのこと。詳細は後日公開予定としている。

また、本作のさらなる最新情報は7月2日19時より配信される公式Web番組にて発表される予定。番組には、ゲストにミカサ役の石川由依さん、クリスタ役の三上枝織さんが登場し、解説として本作の開発プロデューサーである鈴木英生氏も出演。発売日の発表やゲームの詳細情報、さらには世界初公開となるゲーム実機プレイなどが公開される。

「進撃の巨人3」公式Web番組概要

放送日時：7月2日19時～（予定）

【出演者 ※敬称略】

石川由依（ミカサ・アッカーマン役）

三上枝織（クリスタ・レンズ役）

鈴木英生（開発プロデューサー）

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