欧州株　まちまち、独仏株堅調も英株は小安い
東京時間19:11現在
英ＦＴＳＥ100　 10391.68（-8.02　-0.08%）
独ＤＡＸ　　25109.09（+82.29　+0.33%）
仏ＣＡＣ40　 8483.36（+15.38　+0.18%）
スイスＳＭＩ　 13782.50（+16.67　+0.12%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:11現在
ダウ平均先物SEP 26月限　51961.00（-47.00　-0.09%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 26月限　7554.75（-16.00　-0.21%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 26月限　30626.75（-93.00　-0.30%）