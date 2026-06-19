欧州株 まちまち、独仏株堅調も英株は小安い
欧州株 まちまち、独仏株堅調も英株は小安い
東京時間19:11現在
英ＦＴＳＥ100 10391.68（-8.02 -0.08%）
独ＤＡＸ 25109.09（+82.29 +0.33%）
仏ＣＡＣ40 8483.36（+15.38 +0.18%）
スイスＳＭＩ 13782.50（+16.67 +0.12%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:11現在
ダウ平均先物SEP 26月限 51961.00（-47.00 -0.09%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 26月限 7554.75（-16.00 -0.21%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 26月限 30626.75（-93.00 -0.30%）
東京時間19:11現在
英ＦＴＳＥ100 10391.68（-8.02 -0.08%）
独ＤＡＸ 25109.09（+82.29 +0.33%）
仏ＣＡＣ40 8483.36（+15.38 +0.18%）
スイスＳＭＩ 13782.50（+16.67 +0.12%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:11現在
ダウ平均先物SEP 26月限 51961.00（-47.00 -0.09%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 26月限 7554.75（-16.00 -0.21%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 26月限 30626.75（-93.00 -0.30%）