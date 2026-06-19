熱狂の渦に包まれるFIFAワールドカップ。日本代表の第2戦を翌日に控えたあす6月20日（土）よる11時〜11時30分 日本テレビ系で放送の「Google Pixel presents ANOTHER SKY」は、ワールドカップ開催を記念した特別編「サッカー特集」。世界を舞台に、己のすべてを懸けて戦う男たちの物語--。これまで番組が追いかけてきた、日本サッカー界を牽引するトップ選手やレジェンドたちの貴重な密着映像を厳選してお届けする。

・長友佑都 × イタリア

5度目のワールドカップメンバー入りを果たした長友佑都。彼のアナザースカイは、ワールドカップでの活躍を機に挑戦したイタリア。最高のコンディションを保つための並々ならぬ「食事へのこだわり」やイタリアでのリアルな暮らしぶりに密着。学生時代ベンチにも入れなかったという長友がサッカーから学んだ人生の教訓とは？夢に向かって躍動する長友の哲学に迫る。

・遠藤保仁 × ブラジル

長く司令塔として日本代表を牽引したレジェンド・遠藤保仁氏。彼の人生の分岐点は、サッカーの情熱が息づく国・ブラジルだった。サッカー留学の地を再び訪れた遠藤氏。ビーチでのサッカーに飛び入り参加すると、現地のお父さんから本気のダメ出しを受ける!? 遊びにも妥協しないブラジルの空気に触れワールドカップへの想いを募らせた遠藤氏は、当時すでに「決勝」を口にしていた。

・川島永嗣 × ベルギー

闘争心剥き出しでゴール前に君臨する守護神・川島永嗣の海外挑戦の地・ベルギー。語学習得に勤しむなどどんな努力も惜しまない川島だが、オフの密着ではピッチとは違うスイーツ好きな一面も。さらに、当時ヨーロッパに渡ったばかりの吉田麻也が、先輩である川島を訪問するシーンも。今大会でもサポート役としてチームを支える吉田のまだ初々しさが残る会話にも注目。

・堂安律 × オランダ・ドイツ

日本代表の10番を背負う男・堂安律のアナザースカイはオランダ。19歳で単身海を渡り、直面した世界の壁。代表選出の裏で「結果がついてこない…」と焦りに駆られていた当時の住まいを再訪し、豪快なイメージの裏に隠された本音を吐露する。逆境を乗り越える力をくれたのは、いつだってピッチだった。強豪を打ち破る自信へと繋がった泥臭い努力の積み重ね…当時を語る堂安の頼もしさは必見。

スタジオには、J1歴代最多得点記録を誇る元日本代表・大久保嘉人氏がゲストとして登場。ともにピッチを駆け抜けた選手たちの意外な一面や素顔を解説する。さらに、MCの今田耕司・堀田真由とともに、現在の日本代表の強さや、目前に迫ったチュニジア戦の展望を熱く語る。

「アナザースカイ」だからこそ描ける、選手たちの人間ドラマが詰まったサッカー特集。ぜひお見逃しなく！

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