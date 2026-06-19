１８日、北京市順義区の北京順航中継センターで荷物を仕分ける従業員。（北京＝新華社記者／謝羗）

【新華社北京6月19日】中国で5月から6月にかけて実施される大型ネット通販セール「6.18」が18日、ピークを迎えた。各地で物流が急増し、配送企業は迅速な集荷と配達のため全力を尽くしている。

１８日、北京市順義区の北京順航中継センターで荷物を仕分ける従業員。（北京＝新華社記者／謝羗）

１８日、北京市順義区の北京順航中継センターで荷物を運ぶ無人配送車。（北京＝新華社記者／謝羗）

１８日、北京市順義区の北京順航中継センターで、正確かつ効率的に荷物を仕分けるスマート仕分け設備。（北京＝新華社記者／謝羗）

１８日、浙江省金華市の金義総合保税区にある越境電子商取引（ＥＣ）企業の倉庫で、「６・１８」用の輸入品を運ぶ従業員。（金華＝新華社配信／時寛兵）

１８日、江蘇省興化市の中国郵政速逓物流（ＥＭＳ）興化郵政の中継センターで荷物を仕分ける従業員。（ドローンから、興化＝新華社配信／周社根）

１８日、江蘇省興化市の中国郵政速逓物流（ＥＭＳ）興化郵政の中継センターで荷物を仕分ける従業員。（ドローンから、興化＝新華社配信／周社根）

１８日、山東省青州市の物流パークにある宅配企業のスマート仕分けラインで働く従業員。（青州＝新華社配信／王継林）

１８日、山東省棗荘（そうそう）市にある中国郵政集団支社の配送拠点で荷物を仕分ける従業員。（棗荘＝新華社配信／孫中竽）

１８日、河南省商丘市にある電子商取引（ＥＣ）物流産業パークのスマート仕分けラインで働く従業員。（商丘＝新華社配信／李恒）

１８日、中国郵政集団の山東省滕州（とうしゅう）市郵便処理センターで、荷物を仕分ける従業員。（滕州＝新華社配信／孫楊）

１８日、浙江省湖州市徳清県の第一産業スマート物流パークにある快魚服飾（ＦａｓｔＦｉｓｈ）華東物流センターで、２層の作業台を使って衣料品を運ぶ仕分けロボット。（ドローンから、湖州＝新華社配信／倪立芳）

１８日、浙江省湖州市徳清県の第一産業スマート物流パークにある快魚服飾（ＦａｓｔＦｉｓｈ）華東物流センターで、２層の作業台を使って衣料品を運ぶ仕分けロボット。（ドローンから、湖州＝新華社配信／倪立芳）

１８日、浙江省湖州市徳清県の第一産業スマート物流パークにある快魚服飾（ＦａｓｔＦｉｓｈ）華東物流センターで、２層の作業台を使って衣料品を運ぶ仕分けロボット。（ドローンから、湖州＝新華社配信／倪立芳）

１８日、浙江省楽清市にある宅配企業「韻達快逓（ＹＵＮＤＡエクスプレス）」の仕分けセンターで働く従業員。（楽清＝新華社配信／蔡𥶡元）