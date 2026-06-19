１８日、河南省商丘市の古襄路幼稚園でヨモギの香り袋を作る子どもたち。（商丘＝新華社配信／徐沢源）

【新華社北京6月19日】中国各地で18日、端午節（旧暦5月5日、今年は6月19日）を迎える多彩な民俗行事が行われた。

１８日、広西チワン族自治区田林県の光明幼稚園で「竜舟流し」を体験する子どもたち。（田林＝新華社配信／黄数情）

１８日、天津極地海洋リゾートで陸上ドラゴンボートを体験する観光客。（天津＝新華社配信／杜鵬輝）

１８日、江蘇省泰興市の育紅幼稚園で陸上ドラゴンボートのゲームをする子どもたち。（泰興＝新華社配信／楊玉崗）

１８日、広西チワン族自治区来賓市で、端午節の香り袋や入浴に用いる薬草を天日干しする住民。（ドローンから、来賓＝新華社配信／高如金）

１８日、黒竜江省のチチハル医学院で教員（右）に教わりながら、ちまきを作る外国人留学生。（チチハル＝新華社配信／李賀）

１８日、陝西省渭南市の渭南植物園でヨモギの香り袋を作る子ども。（渭南＝新華社配信／崔正博）