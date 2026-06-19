キム・スンギュが語る失点の場面「声が正確に聞こえなかった可能性も」

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は18日（日本時間19日）、メキシコ・グアダラハラでグループリーグA組の第2戦を行い、韓国がメキシコに0-1で敗れた。0-0の後半5分、GKキム・スンギュ（FC東京）が味方と交錯するミスで決勝点を献上。試合後のミックスゾーンでは「一度のミスで結果が変わってしまうのがGK」と悔しそうに語っている。

後半5分、ゴール前で浮いたボールにジャンピングキャッチを試みたGKキム・スンギュだったが、前方にいたイ・ギヒョクと交錯。ボールをこぼしてしまい、そこにいたメキシコMFルイス・ロモがダイレクトシュート。先制ゴールを突き刺した。ホームのメキシコは選手、観客ともに歓喜。韓国イレブンは呆然となった。

FC東京でプレーするキム・スンギュは、前半から好セーブを見せるなど韓国の守護神としての実力を発揮。たった一度のミスが響いた。韓国メディア「SPOTV NEWS」は、試合後のミックスゾーンでのキム・スンギュの発言を伝えている。

「一度のミスで結果が変わってしまうのがゴールキーパーだと思う。いくら他でよくやったとしても、一つのミスで失点すれば良くない評価も受けるし、もう一歩集中すべきだった。しかしそうできずに、このような結果になってしまった」

失点の場面を振り返ると「まずボールが大きく高く上がり、周りには韓国の選手しかいないと判断したので、安全に前に出てキャッチしようとした」のだという。DFと声の掛け合いはあったのかという質問には「コールプレーは状況に応じて素早く判断しなければならないが、声が正確に聞こえなかった可能性もある。そうした要素が複合的に絡み合って起きてしまった」と答えている。

失点直後、ぶつかってしまったイ・ギヒョクには「早く試合を続けなければいけないし、結果さえ良ければいいんだと言葉をかけた。僕たちが後ろで耐えれば、前線で一本決めてくれるはずだと言った」と、前向きな言葉をかけたという。

残るグループリーグ、南アフリカ戦に向けて切り替えが大切となるが「選手同士で雰囲気を落とさずにいよう、まだ1試合残っているし、僕たちの方が少し有利な状況にある」と話し合ったという。「自力で32強に進出できる状況なので、次の試合をしっかり戦う。今日の試合をしっかり振り返り、これを機にチームがもう一度結束して、うまく戦い抜きたい」と口にしている。



（THE ANSWER編集部）