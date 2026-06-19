W杯北中米大会

サッカー日本代表はメキシコ・モンテレイに移動し、20日（日本時間21日）に、北中米ワールドカップ（W杯）のグループ第2戦、チュニジアとの試合を迎える。日本テレビ系で解説を務める元日本代表・本田圭佑が自身のXで現地の情報を伝えると、ファンが反応している。

1次リーグF組に入った日本は14日（同15日）に、強豪オランダとの初戦を劇的なドローで終えた。2戦目は初戦が行われた米ダラスより、約845キロ南に位置するモンテレイ。日本代表がキャンプを張る米ナッシュビルからは約1700キロ離れており、長距離を移動しての戦いとなる。

現地入りしている本田はXに「モンテレイ（メキシコ）めちゃ暑い」と投稿。汗だくの顔文字を添えた。現地の気温は35度を超えており、猛暑日となっている。試合当日の予想最高気温は29度。この日ほどではないとはいえ、気温を気にしながらの試合となりそうだ。

本田の投稿には日本のファンから「これくらいの時間に試合開始ですね。暑さ対策がどれくらい生きてくるか」「暑さとの戦いになりそうですね…」「消耗戦になりそう」「暑そう 次戦の解説も楽しみです」「本田さんの解説が一番熱いですよ」「現地からのリアルな温度感が伝わってきますね！」「日本にとって有利ですかね？？ジメジメはしてますが」といった声が届いていた。



（THE ANSWER編集部）