　19日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比20.5ポイント高の4096.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

4157.55ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
4096.50ポイント　　19日夜間取引終値
4080.19ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
4068.18ポイント　　18日TOPIX現物終値
4039.40ポイント　　5日移動平均
4002.84ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3936.50ポイント　　一目均衡表・転換線
3935.25ポイント　　一目均衡表・基準線
3925.48ポイント　　25日移動平均
3848.12ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3790.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3780.83ポイント　　75日移動平均
3770.77ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3694.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3693.41ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3530.61ポイント　　200日移動平均

株探ニュース