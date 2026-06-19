TOPIX先物テクニカルポイント（19日夜間取引終了時点）
19日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比20.5ポイント高の4096.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
4157.55ポイント ボリンジャーバンド3σ
4096.50ポイント 19日夜間取引終値
4080.19ポイント ボリンジャーバンド2σ
4068.18ポイント 18日TOPIX現物終値
4039.40ポイント 5日移動平均
4002.84ポイント ボリンジャーバンド1σ
3936.50ポイント 一目均衡表・転換線
3935.25ポイント 一目均衡表・基準線
3925.48ポイント 25日移動平均
3848.12ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3790.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3780.83ポイント 75日移動平均
3770.77ポイント ボリンジャーバンド2σ
3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3693.41ポイント ボリンジャーバンド3σ
3530.61ポイント 200日移動平均
株探ニュース
4157.55ポイント ボリンジャーバンド3σ
4096.50ポイント 19日夜間取引終値
4080.19ポイント ボリンジャーバンド2σ
4068.18ポイント 18日TOPIX現物終値
4039.40ポイント 5日移動平均
4002.84ポイント ボリンジャーバンド1σ
3936.50ポイント 一目均衡表・転換線
3935.25ポイント 一目均衡表・基準線
3925.48ポイント 25日移動平均
3848.12ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3790.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3780.83ポイント 75日移動平均
3770.77ポイント ボリンジャーバンド2σ
3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3693.41ポイント ボリンジャーバンド3σ
3530.61ポイント 200日移動平均
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