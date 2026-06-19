19日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比20.5ポイント高の4096.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



4157.55ポイント ボリンジャーバンド3σ

4096.50ポイント 19日夜間取引終値

4080.19ポイント ボリンジャーバンド2σ

4068.18ポイント 18日TOPIX現物終値

4039.40ポイント 5日移動平均

4002.84ポイント ボリンジャーバンド1σ

3936.50ポイント 一目均衡表・転換線

3935.25ポイント 一目均衡表・基準線

3925.48ポイント 25日移動平均

3848.12ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3790.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

3780.83ポイント 75日移動平均

3770.77ポイント ボリンジャーバンド2σ

3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

3693.41ポイント ボリンジャーバンド3σ

3530.61ポイント 200日移動平均



株探ニュース