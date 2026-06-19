◆府中牝馬Ｓ追い切り（１８日・美浦トレセン）

２１日に行われる東西２重賞の出走馬が１８日、確定した。府中牝馬Ｓ・Ｇ３（東京）で３か月ぶりに復帰するヴァルキリーバースが、美浦・Ｗコースで馬なりで余力十分の動きを見せた。昨年のフローラＳ２着馬が、重賞初タイトル奪取へ万全の態勢だ。

軽快な動きから上昇度が伝わってきた。３か月の休み明けとなるヴァルキリーバースは、美浦・Ｗコースでサトノビーツ（４歳１勝クラス）を３馬身追走する形からスタート。直線の入り口でスムーズに並びかけると、６ハロン８４秒４―１１秒７の馬なりで余裕をもって併入した。山崎助手は「３歳時と比べて体ががっしりして、前回も調教でしっかりと走れる感覚はあったが、今回の方がより楽に動けている感じはあります」と手応えを口にした。

昨年のフローラＳで２着になったが、優先出走権を獲得したオークスを見送り、秋は脚部不安により全休を余儀なくされた。１０か月半の休み明けだった前走の東風Ｓは、好位から力強く抜け出してリステッド初勝利。改めて能力を示せたことはもちろんのこと、「長期休養明けを使って型通りですよね」と同助手が上積みを感じ取れているのは大きい。

前走の馬体重は４７０キロで、数字からも３歳時から成長が感じられた。山崎助手は「プラス２６キロでしたが、決して太いなということはなく、成長分の数字だと思います」ときっぱり。精神面も大人びてきて、心身ともに良くなってきている。

梅雨時とあってレース当日は道悪の可能性もある。ハンデは５５・５キロで、同助手は「馬場は正直、やってみないと分からないが、こなしてほしい。（ハンデは）妥当なところかなと思いますし、５５・５キロは苦にしないと思います」とジャッジ。安田記念をシックスペンス、フィンガーで羽田盃、東京ダービーを２連勝と活躍が目立つ田中博厩舎の勢いに乗って、飛躍のチャンスだ。（坂本 達洋）