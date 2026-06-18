サンライズとシャフト制作で初タッグの新作アニメ企画始動 動画公開で23日夜に情報解禁
バンダイナムコフィルムワークスは18日、『ガンダム』シリーズなどを手掛けるSUNRISE Studios（サンライズ）と『魔法少女まどか☆マギカ』や〈物語〉シリーズなどで知られるシャフトが、制作で初めて協力する新作アニメーションプロジェクトを発表した。「サンライズ×シャフト」制作の初タッグとなり、開設された公式Xでは情報解禁に向けたカウントダウンが始動した。
【画像】不気味な絵…サンライズとシャフト制作の新作アニメ
初回は作品の世界観を垣間見ることのできるカラースクリプトを使用した動画が投稿。23日24時30分の情報解禁に向け、本日より５日間に渡りXにてカウントダウン投稿を予定している。
サンライズは、『ガンダム』シリーズ、『ラブライブ！』シリーズ、『コードギアス』シリーズなど、主にSUNRISE studios制作のオリジナルアニメーション作品を中心とする作品ブランド。これまで40年以上の長きにわたり、数々のオリジナル作品を生み出している。
シャフトは、1975年創業。『魔法少女まどか☆マギカ』、〈物語〉シリーズなどの作品を手掛けるアニメーション制作会社で、テレビ・劇場・CM・ゲーム等、アニメーションの企画及び制作著作物の管理・販売等も行う。
【画像】不気味な絵…サンライズとシャフト制作の新作アニメ
初回は作品の世界観を垣間見ることのできるカラースクリプトを使用した動画が投稿。23日24時30分の情報解禁に向け、本日より５日間に渡りXにてカウントダウン投稿を予定している。
シャフトは、1975年創業。『魔法少女まどか☆マギカ』、〈物語〉シリーズなどの作品を手掛けるアニメーション制作会社で、テレビ・劇場・CM・ゲーム等、アニメーションの企画及び制作著作物の管理・販売等も行う。
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