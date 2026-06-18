◆第７４回府中牝馬Ｓ・Ｇ３（６月２１日、東京競馬場・芝１８００メートル）追い切り＝６月１８日、美浦トレセン

昨年の福島記念を制したニシノティアモ（牝５歳、美浦・上原佑紀厩舎、父ドゥラメンテ）は、美浦・Ｗコースを単走。序盤は折り合いがつき、テンポがいい走り。最後の直線で一段ギアを上げるとパワフルにストライドを伸ばし、６ハロン８６秒７―１２秒２でフィニッシュ。雨で渋った馬場をものともせず、スピード感十分に駆け抜けた。上原佑調教師は「馬場を考慮してサラッとやって、１週前に津村騎手が乗って整っています。ジョッキーも前走以上と言っていました」と手応えをにじませた。

破竹の４連勝で重賞初制覇を果たした後は５、６着と勝ち星こそないが、強い相手に健闘してきた。前走のヴィクトリアマイルは６着だが、Ｇ１馬を相手に２番手から真っ向勝負を挑んだ。「（前走は）脚がたまりそうでたまらなかったのもあったので１８００メートルはプラス。東京は相性がいいのでここは負けられないですね」とトレーナー。週末は傘のマークが並ぶが「できれば稍重ぐらいまでで走らせたい」と願うだけに、重賞２勝目を手にするには天気との戦いにもなる。