テレ東新ドラマ、追加キャスト発表 7月スタート『夫婦と16歳〜狂気の隣人〜』かたせ梨乃＆豆原一成W主演
テレビ東京で7月2日、かたせ梨乃と豆原一成（JO1）がW主演を務めるドラマ『夫婦と16歳〜狂気の隣人〜』（毎週木曜 深0：30）が放送される。18日、追加キャストが発表された。
【写真】ロマンティックホラー！『夫婦と16歳』の出演者
原作は『少年ジャンプ＋』でインディーズ連載中の漫画家・ぱんぷきん氏による同名作。“自認16歳美少女”の61歳の女性が、愛ゆえに暴走する狂気に満ちあふれたロマンティックホラーを描く。
心優しいイケメン会社員・野村紘（豆原）と明るく元気な元キャバ嬢の妻・野村冴は、小さなアパートで新婚生活を送っていた。しかし、紘は、料理や家事が苦手で喧嘩になるとすぐ実家に帰る冴に不満を抱く。夫婦喧嘩の真っただ中、隣の部屋に引っ越してきた白石美子（かたせ）があいさつにやってくる。
イケメンで優しい紘に一目ぼれした美子は、手料理のお裾分け交流を機に紘と仲良くなり、家事の手伝いや風邪の看病など毎日のように紘の部屋を訪れる。紘は献身的な美子にまるで母親のような安心感を抱き、会話がかみ合わない歯がゆさと不可解な言動に戸惑いながらも交友を深めていく。紘の優しさにますます惹かれた美子だが、彼女には“ある秘密”があった。美子は“自認16歳美少女”の61歳だった。既婚者だとわかっていながらも、「好きなら奪ってしまえ」とありとあらゆる色恋仕掛けで美子が野村夫婦に襲いかかり、純情という名の狂気が暴走を始めるという物語。
18日に公開されたメインビジュアルでは、紘との結婚を夢見て、信じて疑わずに花嫁姿で紘に迫る自認16歳美少女の美子。ところが二人の前の鏡に映し出される現実は、絶対に離さないとばかりに既婚者である紘に執着する狂気的な隣人・61歳のおばさんと、掴みどころのない恐怖に震える紘の姿。そんな、“妄想”と“現実”が入り混じる狂気的世界観を表現したビジュアルに仕上がった。
追加キャストも新たに発表。明るく元気な元キャバ嬢で野村紘の妻・野村冴役には、連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』（NHK）や舞台『醉いどれ天使』に出演した岡田結実が決まった。
61歳白石美子が脳内で生み出した“理想の16歳美少女の白石美子”を演じるのは、雑誌『non-no』の専属モデルとして活躍する傍ら、ドラマ『熱愛プリンス』（MBS）や映画『Erica-エリカ-』ではヒロインを務めた林芽亜里。紘の会社の先輩・河口雅志役に初主演映画『蟲』では猟奇的な役を演じ、自身3度目の出演となる連続テレビ小説『風、薫る』（NHK）ではクールな役どころを演じている平埜生成だ。
紘の会社の同僚・姉崎菜々子役に映画『シグナル100』『ビリーバーズ』に出演し、『世界ふしぎ発見！』（TBS）ではミステリーハンターを務める北村優衣。 夫婦喧嘩でよく家出をする冴を優しく受け止める母・廣木志帆役にドラマ『初恋、ざらり』（テレ東）、映画『推しが武道館いってくれたら死ぬ』などの作品に出演するなど俳優として活躍する傍ら、作家としても活動する西山繭子が決まった。
■岡田結実 コメント
出演が決まり原作を拝見した時、面白すぎてすぐ読み切ってしまった興奮を今でも忘れません！
そしてクランクインした今も、「これは絶対に面白いドラマになる！」と確信するシーンばかりで、毎日ぞわぞわしています。
私が演じる野村冴は、年齢や見た目などの固定観念にとらわれず、人を巻き込んでいく魅力的な女性です。
演じていて心が清々しくなり、学びも多く、とても楽しいです。ビジュアルもいかつくて最高です（笑）。
「イチャ怖」という新しいドラマ体験かもしれません！ぜひ期待して待っていてください！
■林芽亜里 コメント
私はかたせ梨乃さん演じる美子が脳内で生み出した憧れの16歳を演じさせていただきます。
理想の16歳として、美子の真っ直ぐな気持ちを大切に、試行錯誤しながら絶賛撮影中です。
想像を超える動きをする美子という人物を中心に、一人一人、そしてこの物語からどんどん目が離せなくなってしまいます。思わず「怖っ」と声が溢れてしまうような展開が盛りだくさんです。
ぜひ楽しみにしていてくださるとうれしいです！
■平埜生成 コメント
わたしが演じる河口は、不純な男です。既婚者でありながら、夜な夜な出歩き遊んでいるような人間。
「それは、アウトでしょう！」といわれるような言動のオンパレードです！
しかし、わたしは、この作品と出会い「純粋」という言葉には〈狂気〉が秘められていることを確信しました。「純粋」と〈狂気〉が表裏一体なのだとすると、不純な人間の見え方も変わってくる、ような、こない、ような……？ ぜひ、放送で確かめていただきたいです！
■北村優衣 コメント
原作を読んだときに“ロマンティックホラー”というのがまさにぴったりな愛ゆえの狂気を感じる内容で、この作品に参加させていただくのが楽しみになりました。
私が演じる姉崎菜々子は紘の同僚なんですが、物語にどう絡んでくるのか、どう掻き乱していくのか、
視聴者の方がワクワクできるように努めたいと思います！
この夏、キュンとゾクッを同時に味わえるドラマが始まりますよ〜！
■西山繭子 コメント
初めて台本を読んだ時、最初は「ん？どういうこと？」となり、それから「えー！」となってページをめくる手が止まりませんでした。とても面白い物語で、今からワクワクしています。
私が演じる志帆は冴の母親という役どころです。娘と同じような自由奔放さもありつつ、女手一つで冴を育てた女性としての強さと経験をもって若い夫婦を見守っていく。
そんな母親としてドラマに彩りを添えられたらと思います。
ちなみにここだけの話ですが、私も常に16歳の心を持ち合わせております。
【写真】ロマンティックホラー！『夫婦と16歳』の出演者
原作は『少年ジャンプ＋』でインディーズ連載中の漫画家・ぱんぷきん氏による同名作。“自認16歳美少女”の61歳の女性が、愛ゆえに暴走する狂気に満ちあふれたロマンティックホラーを描く。
心優しいイケメン会社員・野村紘（豆原）と明るく元気な元キャバ嬢の妻・野村冴は、小さなアパートで新婚生活を送っていた。しかし、紘は、料理や家事が苦手で喧嘩になるとすぐ実家に帰る冴に不満を抱く。夫婦喧嘩の真っただ中、隣の部屋に引っ越してきた白石美子（かたせ）があいさつにやってくる。
18日に公開されたメインビジュアルでは、紘との結婚を夢見て、信じて疑わずに花嫁姿で紘に迫る自認16歳美少女の美子。ところが二人の前の鏡に映し出される現実は、絶対に離さないとばかりに既婚者である紘に執着する狂気的な隣人・61歳のおばさんと、掴みどころのない恐怖に震える紘の姿。そんな、“妄想”と“現実”が入り混じる狂気的世界観を表現したビジュアルに仕上がった。
追加キャストも新たに発表。明るく元気な元キャバ嬢で野村紘の妻・野村冴役には、連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』（NHK）や舞台『醉いどれ天使』に出演した岡田結実が決まった。
61歳白石美子が脳内で生み出した“理想の16歳美少女の白石美子”を演じるのは、雑誌『non-no』の専属モデルとして活躍する傍ら、ドラマ『熱愛プリンス』（MBS）や映画『Erica-エリカ-』ではヒロインを務めた林芽亜里。紘の会社の先輩・河口雅志役に初主演映画『蟲』では猟奇的な役を演じ、自身3度目の出演となる連続テレビ小説『風、薫る』（NHK）ではクールな役どころを演じている平埜生成だ。
紘の会社の同僚・姉崎菜々子役に映画『シグナル100』『ビリーバーズ』に出演し、『世界ふしぎ発見！』（TBS）ではミステリーハンターを務める北村優衣。 夫婦喧嘩でよく家出をする冴を優しく受け止める母・廣木志帆役にドラマ『初恋、ざらり』（テレ東）、映画『推しが武道館いってくれたら死ぬ』などの作品に出演するなど俳優として活躍する傍ら、作家としても活動する西山繭子が決まった。
■岡田結実 コメント
出演が決まり原作を拝見した時、面白すぎてすぐ読み切ってしまった興奮を今でも忘れません！
そしてクランクインした今も、「これは絶対に面白いドラマになる！」と確信するシーンばかりで、毎日ぞわぞわしています。
私が演じる野村冴は、年齢や見た目などの固定観念にとらわれず、人を巻き込んでいく魅力的な女性です。
演じていて心が清々しくなり、学びも多く、とても楽しいです。ビジュアルもいかつくて最高です（笑）。
「イチャ怖」という新しいドラマ体験かもしれません！ぜひ期待して待っていてください！
■林芽亜里 コメント
私はかたせ梨乃さん演じる美子が脳内で生み出した憧れの16歳を演じさせていただきます。
理想の16歳として、美子の真っ直ぐな気持ちを大切に、試行錯誤しながら絶賛撮影中です。
想像を超える動きをする美子という人物を中心に、一人一人、そしてこの物語からどんどん目が離せなくなってしまいます。思わず「怖っ」と声が溢れてしまうような展開が盛りだくさんです。
ぜひ楽しみにしていてくださるとうれしいです！
■平埜生成 コメント
わたしが演じる河口は、不純な男です。既婚者でありながら、夜な夜な出歩き遊んでいるような人間。
「それは、アウトでしょう！」といわれるような言動のオンパレードです！
しかし、わたしは、この作品と出会い「純粋」という言葉には〈狂気〉が秘められていることを確信しました。「純粋」と〈狂気〉が表裏一体なのだとすると、不純な人間の見え方も変わってくる、ような、こない、ような……？ ぜひ、放送で確かめていただきたいです！
■北村優衣 コメント
原作を読んだときに“ロマンティックホラー”というのがまさにぴったりな愛ゆえの狂気を感じる内容で、この作品に参加させていただくのが楽しみになりました。
私が演じる姉崎菜々子は紘の同僚なんですが、物語にどう絡んでくるのか、どう掻き乱していくのか、
視聴者の方がワクワクできるように努めたいと思います！
この夏、キュンとゾクッを同時に味わえるドラマが始まりますよ〜！
■西山繭子 コメント
初めて台本を読んだ時、最初は「ん？どういうこと？」となり、それから「えー！」となってページをめくる手が止まりませんでした。とても面白い物語で、今からワクワクしています。
私が演じる志帆は冴の母親という役どころです。娘と同じような自由奔放さもありつつ、女手一つで冴を育てた女性としての強さと経験をもって若い夫婦を見守っていく。
そんな母親としてドラマに彩りを添えられたらと思います。
ちなみにここだけの話ですが、私も常に16歳の心を持ち合わせております。