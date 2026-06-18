6月17日、川崎競馬場で行われた交流重賞・関東オークス（Jpn2・3歳牝・ダ2100m）は、岩田望来騎乗の2番人気、ペンダントが鮮やかに抜け出して重賞初制覇を飾った。1番人気に支持されたタマモフリージアは勝負どころの手応えが怪しく、直線では伸びきれなかった。

関東オークス、レース後ジョッキーコメント

1着 ペンダント

岩田望来騎手

「すごくリズムよく運べましたし、本当に道中のリズムが最後に生きたかなと思います。前回乗った時はチークピーシーズを付けていたんですけど、今回は調教で乗った感じ、外した方がいいんじゃないかと池江先生とも話して、それがいい方向に出た感じです。（直線どんな思いで追ってらしたんですか）親父には負けたくないという思いで追ってました。（ゴールでちょっとその思いが出たのかガッツポーズも出ましたね）そうですね。初めてづくしの競馬ではあったんですけど、うまく対応してくれて、これからどんどん強くなっていくと思うので、応援していただけたらと思います。今日はありがとうございました」

池江泰寿調教師

「本当に感無量です。内枠を利用して経済コースを通ってましたし、キックバックも気にしてなかったので、あとは直線どうやって抜け出すか、もうそこだけを注意して見てました。ちょっとその辺の加速が怪しかったんですが、なんとか直線向いたらもうひと伸びしてくれたので、その辺でホッとしました。小回りは合わないかもしれません。直線はエンジンがフルスロットルで入りましたね。とりあえず栗東に戻ってゆっくり馬体をチェックしてから、馬とよく相談して次の予定を立てたいなと思います」

2着 ジュワネング

岩田康誠騎手

「自分の競馬はしてくれて、この馬の力は出してくれました。最初に乗った時より、全然馬がよくなっていて、パワーもついていました。その分スッといけましたし、地方競馬の牝馬路線もいっぱいあるので良いレースが出来ると思います」

3着 ブレイズエッジ

御神本訓史騎手

「いい枠も引いてスタートも良かったし、強い馬の後ろにつけてどれくらい頑張ってくれるかなと思っていました。最後まで食らいついてくれて伸びてくれたので、潜在能力は高いと感じました。距離も今日はいい感じで走っていたので、このくらいあっても良いのかもしれません」

4着 タマモフリージア

田口貫太騎手

「馬体重も戻っていて状態は良かったです。前半は良かったのですがペースアップした時に望来さんとのポジショニングの差が出ました。3、4コーナーで置かれた分がゴールまでつながってしまったかなと思います。まだまだやれると思いますし、次に期待したいです」

5着 ナーサリーテイル

矢野貴之騎手

「ペースはゆっくりで楽に運べました。最後までしぶとく伸びて頑張ってくれました」

関東オークス・フルールドールと坂井瑠星騎手 (C)Hiroki Homma

坂井瑠「ペースが上がった時についていけなかった」

7着 フルールドール

坂井瑠星騎手

「雰囲気は悪くなかったのですが、ペースが上がった時にはついていけなかったですね」

9着 アンジュルナ

野畑凌騎手

「折り合いはうまく行ってプラン通りでした。少し距離もあるのかなと思います」

14着 サキドリトッケン

吉原寛人騎手

「ダメでした。コースも諸々すべて合わない感じでした。左回りも初めてで、ずっと頭を上げっぱなしで終わってしまいました。今日は走れてないですね。コーナーでも全部置いて行かれてしまって進んでいかなかったです」

レース結果、詳細は下記のとおり。

6月17日、川崎競馬場で行われた11R・関東オークス（Jpn2・3歳牝・ダ2100m）は、岩田望来騎乗の2番人気、ペンダント（牝3・栗東・池江泰寿）が快勝した。1.1/2馬身差の2着に4番人気のジュワネング（牝3・美浦・栗田徹）、3着に6番人気のブレイズエッジ（牝3・船橋・川島正一）が入った。勝ちタイムは2:18.0（稍重）。

1番人気で田口貫太騎乗、タマモフリージア（牝3・栗東・大橋勇樹）は、4着敗退。

関東オークス・ペンダントと岩田望来騎手 (C)Hiroki Homma

オルフェーヴル産駒

岩田望来騎乗の2番人気、ペンダントが鮮やかな抜け出しを決め、交流重賞初制覇を飾った。勝負どころからの勢いは際立っており、先に抜け出しを図った岩田康誠騎乗のジュワネングを目標に進出。直線では力強く差を詰めた。ゴール前では勢いの違いを見せつけるように先頭へ立ち、そのまま後続を振り切ってフィニッシュ。人気に応える強い内容だった。2着にはジュワネングが粘り込み、父・岩田康誠騎手と息子・岩田望来騎手によるワンツー決着となっている。

ペンダント 7戦3勝

（牝3・栗東・池江泰寿）

父：オルフェーヴル

母：スパイラルステップ

母父：シンボリクリスエス

馬主：石川達絵

生産者：レイクヴィラファーム

【全着順】

1着 ペンダント 岩田望来

2着 ジュワネング 岩田康誠

3着 ブレイズエッジ 御神本訓史

4着 タマモフリージア 田口貫太

5着 ナーサリーテイル 矢野貴之

6着 カトレアノクターン 望月洵輝

7着 フルールドール 坂井瑠星

8着 ティーズセラフ 笹川翼

9着 アンジュルナ 野畑凌

10着 グッドディーズ 本田正重

11着 ミスティライズ 新原周馬

12着 リノカ 安藤洋一

13着 アップタウン 木間塚龍馬

14着 サキドリトッケン 吉原寛人