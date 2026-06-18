やしろ優さん

各界の皆さんにお薦めの本を紹介していただく特集「あなたに贈る本」は今回、お笑いタレント・やしろ優さんに4冊を選んでもらいました。

やしろ優さんからのメッセージ

一緒に読んだ絵本を見ると、当時の顔やしぐさがハッキリ浮かぶことに気付きました。毎日バタバタ過ぎていく中で、絵本の記憶は穏やかな時間に思えます。これからも絵本を通して、記憶のアルバムを増やしていきましょう♡

やしろ優さんお薦めの本くだもの

平山和子 福音館書店 1100円

食育につながる本だと思い、離乳食が始まる頃に読んでいました。「スイカを食べてみようか！」と言って一緒に絵本にパクパクしたり、果物を取るフリをして「どうぞ！」ごっこをしたり、たくさん楽しめます。

だいすき ぎゅっ ぎゅっ

フィリス・ゲイシャイトー/ミム・グリーン文 デイヴィッド・ウォーカー絵 福本友美子訳 岩崎書店 1430円

この言葉が所々に出てくるので、その度にいつもぎゅーーっとしています。すごく喜んでくれて、「ママ読んでー！」となるので、ぎゅっぎゅを大サービス。絵も可愛くて、とても温かい気持ちになれます。

また もりへ

マリー・ホール・エッツ文・絵 まさきるりこ訳 福音館書店 1100円

笑うことの素晴らしさを教えてくれる内容で、私が「やっぱり芸人になる！」と思った作品。独身の頃から持っていて、息子にはまだちょっと難しいみたいですが、いつかこの絵本を読んで語り合いたいです。

りんごがドスーン

多田ヒロシ作・文・絵 文研出版 1540円

ドスーンのリズムが楽しくてケラケラ笑ってくれます。たくさんの動物が登場し、「なんて名前だっけ？」と楽しみながら動物を覚えられたり、ドスーンに合わせて足踏みしたり、リトミックができちゃいます。

お話を聞いた人やしろ優(やしろ・ゆう)

1987年生まれ。幼稚園教諭・保育士の資格、ベビーシッターの資格を保有。2022年1月に第1子を出産。子育てと仕事の両立に奮闘しながら様々なバラエティー番組に出演中。YouTubeチャンネル「ぽちゃHOME」では爆食動画が大人気。

=朝日新聞2026年6月11日掲載

お知らせ

◆特集「あなたに贈る本」は、新聞や出版、書店業界の情報紙などを発行している文化通信社（東京都千代田区神田錦町）と協力して作成しています。各界のみなさんが薦める本をまとめた「先輩の本棚」「読書のススメ」、子ども向けの絵本などを紹介した「ボクニキミニ」という同社発行の冊子から選んで、毎月第3木曜日にお届けします。著名人が本への思いなどを語るロングインタビューは随時掲載します。

本の価格は税込みです。

文化通信社は、本欄で紹介している著名人が選んだ本や絵本を並べた私設図書室「ほんのもり 駒込本家」を東京都豊島区駒込で運営しています。築65年の古民家を改装し、コーヒーを楽しみながら森の音に包まれて黙読するための空間です（100分間入れ替え制・ウェブ予約が必要）。同社が運営するオンラインコミュニティー「ほんのもり」の会員は無料または割引料金で利用できます。このコミュニティーでは、読書好きが交流するイベントや「駒込本家」で開催される読書会にも参加できます。いずれも詳細はこちらのURLでご確認ください。